Algérie: Ouargla - Les lauréats du concours de récitation et de tadjwid du saint Coran honorés

OUARGLA — Les lauréats du concours national de récitation et de tadjwid du saint Coran ont été honorés, lors d'une cérémonie organisée à la Zaouïa de Sidi Bensaci dans la commune de Rouissat, au chef lieu de wilaya, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Le premier prix du concours est revenu à Abdallah Aribi de la wilaya de Sétif et Bouchra Meratebi de la wilaya d'Oum El-Bouaghi, dans la catégorie seniors (messieurs et dames) tandis que Ahmed Cherif Naceri de la wilaya d'Ouargla et Safa Hidja ont remporté la première place chez les cadets, a précisé à l'APS, le Dr Abdelhaye Abderrahmane, chef de service d'apprentissage du Coran à la direction locale des Affaires religieuses et des wakfs.

Ce concours, dont l'encadrement a été assuré par une pléiade d'imams en coordination avec la Direction des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, a vu la qualification d'une vingtaine de concurrents, toutes catégories confondues à la phase finale, sur un total de 67 participants des deux sexes, issus de 21 wilayas, a ajouté Dr Abderrahmane.

Placée sous le slogan "Nous nous élevons avec le Coran", cette première édition vise à encourager la nouvelle génération à maîtriser la récitation du saint Coran et améliorer leurs aptitudes d'apprentissage, selon les organisateurs.

La cérémonie de distinction des récitants lauréats s'est déroulée, dans la soirée de mardi, en présence de Mohamed Hassouni chargé de mission auprès de la Présidence de la République, des autorités de la wilaya, représentants du secteur des Affaires religieuses et des wakfs et d'imams et chouyoukh.