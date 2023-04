Algérie: Chanegriha prend part à l'ouverture de la 13e édition de l'exposition LAAD-2023 au Brésil

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a pris part, mercredi à Rio De Janeiro, à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'exposition de la Défense et de la Sécurité (LAAD-2023) à laquelle participent 340 sociétés et entreprises du secteur de l'armement représentant plus de 80 pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite au Brésil, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'Exposition de la Défense et de la Sécurité (LAAD-2023), qui se tient à Rio De Janeiro en République fédérative du Brésil", note le communiqué.

Selon la même source, "cette exposition est le plus grand événement du genre en Amérique latine dans le domaine de l'industrie militaire et des systèmes de défense. Plus de 80 pays et 340 sociétés et entreprises du secteur de l'armement prennent part à cette édition".

Par ailleurs, en marge de la cérémonie d'ouverture, "Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha s'est entretenu avec le Chef d'Etat-Major Général des Forces armées du Royaume d'Arabie Saoudite, le Lieutenant-Général Fayad Ben Hamad Al-Ruwaili", ajoute le communiqué.

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha a également eu "plusieurs rencontres avec des responsables de sociétés indiennes prenant part à cette exposition", et "a tenu une séance de travail avec les responsables de la société brésilienne de construction aéronautique +Embraer+".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a, par la suite, "visité les différents pavillons de l'Exposition (LAAD-23) afin de s'enquérir des dernières évolutions technologiques en matière d'armements et d'industries militaires", conclut le communiqué.