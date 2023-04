Ile Maurice: Cuivre suspect ou motivation douteuse ?

De la drogue au cuivre : les descentes font toujours un coup d'éclat. Dans le viseur cette fois-ci, Tradeway International, une fonderie... de cuivre, où une descente a été orchestrée, lundi, par la SST et la SMF, sous le commandement du commissaire Anil Kumar Dip.

Une autre opération de la Special Striking Team (SST) suscite bien des interrogations. Un organe de presse proche du pouvoir a fait état que la SST, sous la houlette de l'assistant surintendant de police, Ashik Jagai, s'apprêtait à démanteler un important réseau de trafic de cuivre.

En effet, dans l'après-midi du lundi 10 avril, la SST et la Special Mobile Force, sous le commandement du commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, qui chapeautait l'opération, ont débarqué à la fonderie indienne Tradeway International, dans la zone industrielle de La Tour Koenig. La SST aurait eu des renseignements que du cuivre «suspect» y était stocké.

Lors de cette opération, au total, 23 tonnes de cuivre, transformé en lingots, ont été saisies. La valeur marchande du cuivre est estimée à Rs 18 millions. Deux personnes ont été interpellées, soit l'un des directeurs de Tradeway International et un employé indien.

Tradeway International figure parmi les sociétés liées à Sherry Singh sous le coup d'un ordre de gel à la demande de la Financial Intelligence Unit, en mars. Cette entreprise indienne, incorporée en août 2003, est spécialisée dans l'import et l'export, le recyclage et la fonderie, brassant un chiffre d'affaires de plusieurs millions.

La firme aurait bénéficié d'un contrat de Mauritius Telecom (MT), alors que Sherry Singh était le Chief Executive Officer de l'organisme, pour commercialiser des câbles contenant du cuivre. Un marché qui serait très lucratif. À la tête de Tradeway International : Deyendranath Persand, et Chaitanya et Siddharth Mittal.

Y a-t-il eu trafic de cuivre comme le présage la SST ou est-ce un agenda politique pour fragiliser Sherry Singh et son parti ? Dans son entourage, on explique que la découverte de quelque 23 tonnes de cuivre chez Tradeway International Ltd n'a rien de surprenant car l'activité économique de cette entreprise indienne est le cuivre. Selon des sources, elle est l'une des quatre rares entreprises à avoir tous les permis d'achat, de transport, de fonderie et d'export de ce métal.

Ces permis auraient été délivrés par le ministère du Commerce et de l'industrie qui aurait envoyé une liste de compagnies, dont Tradeway International, à MT pour la vente de cuivre. La compagnie indienne serait donc, depuis quelques années, un acheteur de cuivre de MT. Elle opère strictement dans son cadre d'affaires. D'ailleurs, son dernier achat remonterait à deux semaines, de nul autre que MT. Des sources avancent que la nouvelle direction de Mauritius Telecom aurait perpétué les relations privilégiées avec cette entreprise.

Nos interlocuteurs relatent que cette enquête vise à nuire politiquement Sherry Singh et la plateforme One Moris, en dépit d'un dossier qui n'a aucun fondement. Ils s'interrogent également sur le timing de cette descente chez Tradeway International et du coup médiatique de la SST, mise sur pied pour épauler l'Anti-Drug & Smuggling Unit dans la lutte contre la drogue. Cette fois-ci, elle se retrouve dans le démantèlement d'un réseau de trafic de métaux. «Comment peut-il y avoir du trafic de cuivre dans un entrepôt qui rachète du cuivre?» se demandent-ils.

Nous avons sollicité la cellule de communication de MT pour savoir si elle vend effectivement ses câbles à Tradeway International pour les recycler et si elle fait toujours affaire avec la société indienne. MT nous a fait savoir qu'elle ne souhaite pas faire de commentaires car il y a une investigation policière. Elle souligne qu'elle a déjà donné ses explications aux autorités concernées.