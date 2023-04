Ile Maurice: Téléphone au volant - Une automobiliste disculpée

Une jeune femme était poursuivie au tribunal de Curepipe sous une charge de «unlawfully used a handheld telephone whist driving her private car, in breach of Regulations 90 (1) and 125 of the Road Traffic».

Il lui était reproché d'avoir utilisé, en 2016, son téléphone portable alors qu'elle était au volant. Pour sa défense, la jeune femme a expliqué en cour que sa main était près de son oreille et qu'à aucun moment, elle ne se servait de son téléphone. La magistrate Magalie Lambert-Henry lui a accordé le bénéfice du doute car le policier qui l'avait interpellée n'avait pas pu expliquer pourquoi il n'avait pas procédé à une vérification de son téléphone quand il en avait eu l'opportunité.

Le policier qui avait pris l'automobiliste en contravention, le 26 décembre 2016, a déclaré en cour qu'il descendait l'avenue Syed Hossen, à Phoenix, ce jour-là quand il a vu l'accusée au téléphone alors qu'elle était au volant. Selon lui, elle tenait son téléphone à la main droite, près de l'oreille droite. Il l'a suivie, a dépassé son véhicule et l'a interpellée. Il l'a informée du délit d'utiliser un téléphone portable au volant. La conductrice, qui a plaidé non coupable, a nié les faits. Selon elle, le policier a fait une erreur car elle n'utilisait pas son téléphone mais s'arrangeait les cheveux au moment où il l'a vue.

Elle lui aurait ainsi demandé de vérifier son téléphone pour voir si elle avait fait des appels à ce moment précis, mais ce dernier aurait refusé de le faire. Selon l'accusée, le policier a simplement noté les détails de son véhicule et s'en est allé sans l'informer qu'elle avait été prise en contravention