Ile Maurice: «La Chanson des vieux amants» en créole - Chef-d'oeuvre des Ducasse

«La Chanson des vieux amants», cette oeuvre célèbre de Jacques Brel sur la durabilité de l'amour, aura marqué les esprits. Reprise par de nombreux artistes, elle n'a pas laissé insensible les Mauriciens, notamment le poète Michel Ducasse, habitué à des traductions créoles des plus grandes chansons françaises. Lorsque sa fille Lisa met sa voix de velours dessus, accompagnée de sobres arrangements, elle devient hypnotique.

Tournée sur un fond bleu très profond, la vidéo de la chanson traduit l'émotion et le sens du texte. On y voit Lisa Ducasse bougeant au rythme de la musique, avec une langueur qui reflète aussi la douceur de sa voix. Sortie le 17 mars, la chanson était dans le répertoire de Lisa Ducasse depuis belle lurette.

Michel Ducasse traduit des chansons en créole depuis plusieurs années. En décembre 2021, il a traduit le texte qu'il a envoyé à Lisa Ducasse. Un an plus tard, «à sa surprise», elle l'interprète au Caudan Arts Centre. Joie et fierté pour Michel Ducasse qui, rappelons-le, a récemment emmené le concept de Fonker à Maurice, créant ainsi la fusion entre poètes mauriciens et réunionnais. Il dit apprécier l'incursion de la langue créole dans ses textes. «Cela montre la force poétique de la langue. Le créole est une langue appelée à s'enrichir, et elle ne peut l'être que par la création et la traduction.»

Plume poétique et tranchante

Les droits de La Chanson des vieux amants étant gérés par la Fondation Brel, Lisa Ducasse a dû demander son autorisation avant de reprendre la chanson. Ni Michel Ducasse ni sa fille ne touchent de droits, mais Michel Ducasse est crédité comme traducteur et adaptateur de la chanson.

Lisa Ducasse est actuellement en tournée en France dans le cadre du Chantier des Francofolies. Le groupe a pour but de découvrir, d'accompagner et d'installer dans le paysage musical les nouvelles tendances de la scène française. La Chanson des vieux amants est à découvrir sur YouTube et annonce déjà d'autres belles collaborations père-fille à venir, entre la plume poétique et tranchante de Michel Ducasse et la voix profonde de Lisa Ducasse.