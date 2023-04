Ile Maurice: Voitures hybrides et électriques - Un marché en plein essor

Les consultations pré-budgétaires, présidées par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, ont pris fin le 3 avril avec des rencontres engageant les représentants de la «Dealers in Imported Vehicles Association», la «Motor Vehicles Dealers Association», et la «Federation of Hotels Taxis Association». Nous faisons le point sur la situation dans ce secteur crucial pour les objectifs de développement durable.

Les ventes de voitures neuves ont dépassé celles des voitures d'occasion au fil du temps. La suppression de toutes les restrictions sur les véhicules hybrides pour encourager les utilisateurs à acheter ces types de véhicules, conformément à la vision du gouvernement d'une île Maurice plus verte. C'est ce qu'a souligné le président de la Dealers in Imported Vehicles Association, Zaid Ameer, avant de proposer que soient revues les mesures prises sur l'âge des voitures importées. Depuis le 1er juillet 2022, tous les véhicules hybrides et électriques sont détaxés. De plus, un droit d'accise négatif de 10 % jusqu'à Rs 200 000 a été instauré pour l'achat de véhicules électriques par les particuliers.

Une dizaine de bornes de recharge sont disponibles chez les concessionnaires de véhicules électriques, dans certaines stations-service ou dans des garages. Mais la plupart des propriétaires préfèrent investir dans une borne de recharge à domicile, car la recharge peut prendre jusqu'à sept heures. Le 17 décembre 2021, le Conseil des ministres avait avalisé la décision du CEB d'approuver un time-of-use tarif 150C destiné aux consommateurs domestiques pour la recharge de voitures électriques. Cette mesure s'applique à ceux ayant souscrit au programme solaire photovoltaïque du CEB (voir plus loin). L'achat d'un tel véhicule est synonyme d'une démarche écoresponsable de propriétaires qui démontrent leur intérêt à protéger l'environnement.

Un ancien propriétaire d'un véhicule à essence, qui possède une voiture électrique depuis plus d'un an, affirme avoir réalisé jusqu'à 30 % d'économies avec sa nouvelle voiture. Il soutient que le prix de l'essence pesait plus lourd dans son portefeuille que celui de l'électricité. «L'investissement dans une voiture électrique pourrait bien permettre la diminution de l'empreinte carbone des automobilistes.»

Même son de cloche de Dimitri. Cet habitant de Port-Louis note également qu'il a fait le bon choix d'avoir récemment acheté une voiture électrique et il encourage les Mauriciens à opter pour ce type de voiture. «Je ne le regrette pas. Même si c'est un peu plus cher, je sais que j'ai investi dans quelque chose qui durera des années. Je suis gagnant et c'est un bon choix pour l'environnement.»

Le marché des véhicules électriques ou hybrides est en pleine croissance. Selon les chiffres officiels de la National Land Transport Authority (NLTA), le nombre d'immatriculations de véhicules hybrides et électriques a augmenté ces dernières années. 3 183 véhicules hybrides ont été enregistrés, dont 535 neufs et 2 648 reconditionnés. De 2010 à mai 2022, 21 538 véhicules hybrides sillonnaient nos routes. Quant aux véhicules électriques, ils sont 718 à être enregistrés à la NLTA, dont 702 de 2012 à 2022. À mai 2022, ils étaient 139. Le marché des véhicules électriques et hybrides est attractif grâce aux divers modèles disponibles. United Motors Ltd, filiale du groupe Leal, propose un large choix de voitures hybrides et électriques. Le Haval Jolion est un SUV de taille moyenne disponible en version hybride, ce qui en fait un excellent choix pour les conducteurs soucieux de l'environnement. En plus de son prix de Rs 1 595 000, il est garanti dix ans ou 150 000 km, tout comme sa batterie hybride, qui procure une tranquillité d'esprit aux conducteurs.

De son côté, Deepak Bhantoo, directeur d'Auto City Car Showroom à Phoenix, note un énorme engouement des Mauriciens pour l'achat de voitures hybrides et électriques reconditionnées. Il souligne que, grâce à plusieurs incitations gouvernementales, la compagnie automobile se porte très bien et les Mauriciens sont gagnants. Quid les prix ? «Pour la gamme de voitures hybrides reconditionnées de la marque Toyota Vitz, année 2020, le prix varie de Rs 750 000 à plus d'un million et pour les voitures électriques de la marque Nissan Leaf année 2020, le prix tourne autour de Rs 1 275 000.»

Il ajoute qu'en raison de l'engouement des Mauriciens pour les voitures 100 % électriques, il importera ce type de voiture à des prix abordables jusqu'à la fin de l'année. «Nous prévoyons également que le Budget 2023-24 apportera de nouvelles incitations pour les voitures d'occasion importées, comme des frais d'immatriculation inférieurs au montant réel (en fait, les mêmes que pour les voitures neuves). De plus, la taxe de 10 % sur les véhicules utilitaires qui doit être supprimée permettra à davantage d'entrepreneurs d'acquérir ces véhicules», conclut Deepak Bhantoo.