Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside ce mercredi la 4ème causerie religieuse du mois sacré de Ramadan

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, préside ce mercredi 21 Ramadan 1444 de l'Hégire, correspondant au 12 avril 2023, au Palais Royal à Casablanca, la 4ème causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie sera animée par le doyen de la faculté de la Charia en Jordanie, Abderrahmane Ibrahim Zaid Al Kilani, sous le thème "les finalités du Saint Coran et la construction des valeurs humaines, communes et fédératrices", en s'inspirant du verset coranique "Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur" (Sourate Al Hujurat).

Cette causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la Radio et par la Télévision à partir de 17h00.