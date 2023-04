Algérie: Mois du patrimoine à Chlef - Un concours du petit guide archéologique lancé

CHLEF — Un concours du petit guide archéologique a été lancé par la bibliothèque principale de lecture publique de Chlef, en coordination avec l'annexe de Ténès de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS), au profit des enfants, dans le cadre de la promotion des différents sites archéologiques de la ville ancestrale de Ténès, a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs.

Cette activité à dimensions culturelle, historique et sociale ciblant les enfants de moins de 16 ans, s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) et vise la valorisation, la promotion et la protection des monuments archéologiques de la ville ancestrale de Ténès, a indiqué le directeur de la bibliothèque principale, Mohamed Guemoumia.

Lancé sous le slogan "De petits doigts pour valoriser notre patrimoine", ce concours portera sur la meilleure maquette archéologique, la meilleure vidéo promotionnelle et le meilleur dessin, a-t-on précisé de même source.

Le dernier délai pour le dépôt des oeuvres participantes a été fixé au 18 mai prochain, alors que la date de proclamation des résultats et des noms des lauréats sera annoncée ultérieurement, a signalé M. Guemoumia.

S'agissant du mois du patrimoine célébré cette année sous le signe "Le patrimoine national et ses prolongements africains", le chef du service du patrimoine à la direction de la culture et des arts de Chlef, Mohamed Guendouzi, a signalé la mise au point, par ses services, d'un riche programme reflétant l'attachement de l'Algérie à tout ce qui africain, notamment concernant les tenues traditionnelles, la cuisine et la musique, et autres coutumes et traditions communes.

Le programme prévoit, notamment, des expositions de biens culturels immatériels que l'Algérie partage avec les pays voisins et ayant une dimension africaine.

Il s'agit, entre autres, de la danse folklorique la "Sbeiba" dans l'Oasis de Djanet et l' "Ahelil du Gourara ", les pratiques et savoirs liés à l'instrument de musique monocorde "l'imzad" (tous inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO).

L'exposition abordera aussi les savoirs et savoir-faire des mesureurs d'eau des "Foggaras" (système d'irrigation traditionnel exploité dans le Sud du pays, inscrit sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de L'UNESCO).

Des séminaires, des journées d'étude, des visites guidées à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya et des concours culturels, sont également au menu, selon le même responsable.

A noter que la ville ancestrale de Ténès (Nord de Chlef) est une destination touristique par excellence grâce, particulièrement, à son secteur sauvegardé englobant nombre de monuments archéologiques et historiques, dont "Bab Lebhar" , "Bordj El-Ghoula" et les mosquées "Sidi Maiza", "Lalla Aziza"et "Sidi Belabbes".