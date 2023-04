Algérie: Hommage à Bahia Rachedi et Fadila Hachemaoui au TNA

ALGER — L'association culturelle 3e millénaire a organisé mardi soir au Théâtre national algérien (TNA) "Mahieddine Bachtarzi" à Alger une cérémonie en hommage aux deux artistes Bahia Rachedi et Fadila Hachemaoui en reconnaissance de leur riche parcours artistique.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs artistes, toutes générations confondues, venus témoigner leur reconnaissance aux deux artistes pour leur contribution à la promotion de la scène artistique algérienne.

De son côté, la comédienne Fadila Hachemaoui a affirmé que "cet hommage au TNA est particulier d'autant qu'il remémore des souvenirs des géants du théâtres décédés avec qui elle a travaillé dont Abdelkader Alloula, Sirat Boumedien et d'autres", soulignant l'importance d'"honorer l'artiste de son vivant".

Lors de cette cérémonie, une variété de chansons modernes et du patrimoine ont été interprétées par Mohamed Polyphene, Abdelkader Khaldi, Samir Toumi et Karima Saghira.

Bahia Rachedi, qui a participé à plus de 50 téléfilms et films cinématographiques, a débuté sa carrière dans les années 1960 en rejoignant la chorale de la Radio et de la Télévision. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut supérieur de musique en 1972, elle se démarque à l'écran à travers sa participation à de nombreux films et feuilletons sociaux et historiques, dont "El Imtihan Assaab", "Deux femmes", "Sabra", "Houmat El-Islam", "Chouhada El-Islam" et "Rachida".

Grande figure du théâtre algérien, l'artiste Fadila Hachemaoui a, quant à elle, commencé sa carrière artistique au début des années 1970 sur les planches du Théâtre régional d'Oran. Une carrière durant laquelle elle côtoiera de grands artistes et metteurs en scène, à l'image du regretté Abdelkader Alloula. "Chams El-Haqiqa", "Bladi Wa Nassi", "Nass Mlah City", "Ouled Lahlal" et "Babour Ellouh" sont quelques productions dans lesquelles elle a joué.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l'Association 3e millénaire, l'artiste Sid Ali Bensalem, a précisé que "cet hommage est une marque de reconnaissance de l'association envers ces artistes qui se sont distinguées tout au long de leurs carrières artistiques".