Algérie: La solidarité durant le Ramadhan - Pas un vain mot à Saïda

SAIDA — Les actions caritatives menées par les associations, les jeunes bénévoles et les mosquées durant le mois de Ramadhan dans la wilaya de Saïda reflètent les plus belles images de solidarité sociale et d'entraide au profit des nécessiteux et des voyageurs de passage dans la région.

Le mouvement associatif à travers les différentes communes de la wilaya de Saïda connaît ainsi depuis le début du mois sacré une intense activité de solidarité pour venir en aide aux familles nécessiteuses et aux personnes de passage qui bénéficient de repas chauds et de colis alimentaires à emporter.

La commission de wilaya du Croissant-Rouge algérien a mobilisé tous ses membres et intensifié ses campagnes de solidarité dans la ville de Saïda et dans la commune d'Ain El Hajar en ouvrant deux restaurants proposant chaque jour 200 repas chauds aux nécessiteux et voyageurs de passage, indique le responsable de la commission, Hadj Omar.

Elle veille également à la préparation et à la distribution de 50 repas à emporter chaque jour par ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Les associations et la société civile de la wilaya de Saïda participent, elles aussi, à l'élan de solidarité marquant le mois de Ramadhan, avec un programme d'actions au profit des catégories les plus vulnérables.

C'est le cas de l'association "Kafil El Yatim" qui a distribué 140 couffins de denrées alimentaires au profit de familles nécessiteuses des différents quartiers de la ville de Saïda et d'autres communes, indique son responsable, Ould Kada Mokhtar, précisant que les orphelins et les veuves en sont les principaux bénéficiaires.

Les jeunes bénévoles participent aussi à cet élan de solidarité, à l'exemple des jeunes de "Nass El Kheir" qui ont ouvert un "restaurant Rahma", assurant 50 repas chauds aux démunis, avec la participation de plusieurs bienfaiteurs.

Ces jeunes bénévoles procèdent à la livraison de repas chauds aux familles incapables de se déplacer en utilisant des motocycles et une voiture.

Au cours de la première quinzaine de Ramadhan, le nombre global des repas chauds servis par les associations dans la wilaya a atteint les 10.700 repas, soit 6.460 repas servis dans les restaurants "Rahma", et 4.274 repas emportés, indiquent les services de la wilaya.

Quelque 17 associations encadrent ces opérations, alors que la direction de l'Action sociale ainsi que des bienfaiteurs et des citoyens fournissent les denrées alimentaires nécessaires à la préparation des repas.

La wilaya de Saïda compte 17 restaurants "Rahma", répartis sur les différentes daïras, qui participent à concrétiser les plus belles expressions de solidarité au cours du mois de Ramadhan.

La direction des Affaires religieuses et des Wakfs a, de son côté, lancé une large campagne à travers les mosquées de la wilaya, pour collecter des denrées alimentaires au profit des nécessiteux, indique le directeur du secteur, Mohamed Djamii.

La distribution des kits alimentaires a débuté la semaine passée. La collecte des dons se poursuit et s'intensifie afin de subvenir aux besoins des catégories visées.