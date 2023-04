Algérie: Huawei ICT compétition 2023 - Cinq équipes algériennes en finale mondiale de Chine

ALGER — Cinq équipes algériennes ont remporté la finale régionale Afrique de la Huawei ICT Compétition, prévue en juin prochain en Chine, permettant à l'Algérie de figurer, pour la quatrième fois consécutive, à la finale mondiale de cette compétition, annonce mercredi un communiqué de Huawei Algérie.

Les cinq équipes gagnantes ont été retenues à l'issue de la finale nationale de cette compétition, tenue en décembre dernier, avant de passer à la finale de la compétition régionale ayant confronté, via visioconférence, 50 équipes issues de 28 pays du continent africain et au titre de laquelle les équipes nationales ont pu arracher la première place, souligne la même source.

Lors de l'édition nationale de ce concours, organisé par Huawei Algérie sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pas moins de 1.700 étudiantes issus de 25 Universités et Instituts du secteur ainsi que de celui la Poste et des télécommunications y ont pris part.

Plus de 3.000 étudiants se sont inscrits à cette compétition, ayant suscité un fort engouement, dont plus de 1.000 retenus pour l'examen préliminaire et 130 pour la finale nationale de cette compétition lancée en septembre et pour laquelle des équipes de Huawei Algérie avaient sillonné plus de 30 universités du pays.

Il est à noter, en outre, que Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme "Huawei ICT Académie", avec plus de 900 universités du monde en faveur de plus de 45.000 étudiants par an, dont en Algérie.

Lors de l'édition précédente, l'Algérie avait été représentée par deux équipes à la finale mondiale de la Huawei ICT.