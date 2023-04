Algérie: Conseil de la Nation - M. Goudjil reçoit l'ambassadeur de Syrie en Algérie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu mercredi au siège de l'institution parlementaire, l'ambassadeur de la République arabe syrienne en Algérie, Namir Wahib Al-Ghanem, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission dans notre pays, a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

"Après un échange de voeux entre les deux parties à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, M. Goudjil a réitéré ses sincères condoléances aux familles des victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie en février dernier", rappelant que "l'Algérie, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été l'un des premiers pays à répondre à l'appel à l'aide", selon le communiqué.

Le président du Conseil de la nation a, par ailleurs, salué "la dynamique enregistrée récemment par la Syrie sur la scène arabe, qui sera couronnée, si Dieu le veut, par la récupération prochaine de son siège à la Ligue arabe".

De son côté, "l'ambassadeur syrien a remercié les autorités algériennes pour l'accueil et les facilités dont il a bénéficié tout au long de son séjour dans notre pays, ce qui lui a permis, a-t-il dit, d'accomplir sa mission dans un climat de confiance et de coopération constructive". "Il a également remercié les autorités algériennes pour tout ce qu'elles ont fait en faveur de son pays", a ajouté la même source.

"Les liens fraternels et historiques qui unissent les deux peuples et les deux pays ont été au centre des entretiens entre les deux parties, qui se sont félicités du niveau des relations parlementaires actuelles en particulier et des relations politiques en général qui unissent les deux pays, à la lumière des directives de leurs présidents", a souligné le communiqué.

Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les questions d'intérêt commun, et insisté sur l'importance de la cause palestinienne pour la nation arabo-musulmane. M. Goudjil a réaffirmé les positions fermes et de principe de la politique étrangère de l'Algérie en faveur du droit des peuples à l'autodétermination.

Il a en outre réitéré l'appel lancé par l'Algérie pour la cristallisation d'une nouvelle vision s'appuyant sur les principes et les objectifs du Mouvement des non-alignés, et faisant prévaloir les principes favorisant le règlement diplomatique des conflits et rejetant l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats.