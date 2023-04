Seychelles: Lutte contre le blanchiment d'argent - Le pays mis à niveau sur 5 recommandations du GAFI

Les Seychelles ont été mises à niveau sur cinq autres recommandations établies par le Groupe d'action financière (GAFI) montrant de nouveaux progrès dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce mercredi, la mise à niveau est intervenue après qu'une délégation a assisté à la 45e réunion du Groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) des hauts fonctionnaires du 26-31 mars en Tanzanie.

Les Seychelles ont fait des progrès dans la résolution des lacunes par rapport aux recommandations 5, 19, 25, 28 et 34. Les recommandations concernent l'infraction de financement du terrorisme, des pays à haut risque, de la transparence et de la propriété effective des personnes morales, de la réglementation et de la supervision des entreprises non financières désignées ou des professions , des conseils et des réactions.

"Les Seychelles ont défendu leur troisième rapport de demande de réévaluation pour remédier à cinq lacunes identifiées dans le deuxième rapport d'évaluation mutuelle adopté en septembre 2018", indique le communiqué de presse.

"La mise à niveau a été un effort national, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que les législations nécessaires ont été promulguées à temps pour la soumission de notre demande de réévaluation", a déclaré le secrétaire d'État Patrick Payet, président de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme (AML/CFT).

Tout en remerciant toutes les parties pour cette collaboration, M. Payet a déclaré : « Il reste encore du travail à faire et le comité reste déterminé à combler les autres lacunes.

Le comité AML/CFT continuera à traiter les six lacunes techniques restantes en matière de conformité pour discussion lors de la réunion de l'ESAAMLG en avril 2024.

Actuellement, les Seychelles sont conformes ou largement conformes à 34 des 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

Le GAFI est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme qui établit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.

Lors de la réunion, le secrétariat de l'ESAAMLG a également informé les délégués des préparatifs en cours pour le troisième cycle des évaluations mutuelles qui débutera en juin 2025. Le séquençage des pays sera discuté lors de la réunion de septembre 2023 et devra être achevé dans un délai de six ans avec une flexibilité de sept ans dans des circonstances justifiables.

La délégation des Seychelles a profité de la réunion du groupe de travail pour s'appuyer sur les relations bilatérales et multilatérales actuelles avec les partenaires et homologues internationaux afin d'accroître les efforts du pays dans la lutte internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La délégation des Seychelles a également participé aux réunions des sous-comités.

Lors du forum de la cellule de renseignement financier de l'ESAAMLG, la directrice adjointe de la cellule de renseignement financier des Seychelles, Debra Port-Louis, a fait une présentation sur une évaluation nationale des risques sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels réalisée dans la nation insulaire.

Le rapport d'évaluation des risques, publié en juillet 2022, fournit une première évaluation complète des risques de financement illicite posés aux Seychelles par les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels.

Samanta Esparon, une responsable à la Banque centrale, a fait une présentation sur le projet de surveillance de la réduction des risques pour lequel les Seychelles devraient accueillir le groupe de travail en juin.

May-Paule Rabat de la Commission anti-corruption des Seychelles a participé à l'examen des progrès de deux pays membres en tant qu'expert analyste. Les groupes d'analyse évaluent les progrès réalisés par les pays membres dans le cadre de leurs obligations de déclaration après avoir subi une évaluation mutuelle et demandé une nouvelle notation pour remédier à leurs lacunes.

Les Seychelles et Maurice deviendront les prochains coprésidents du comité du budget, des finances et de l'audit de l'ESAAMLG.