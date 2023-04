Sénégal: Assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale - Le ministre Alousséni Sanou expose les orientations et priorités du Mali

Le Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Mali, Alousséni Sanou participe aux Assemblées annuelles du Fmi et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent en présentiel du 10 au 16 avril 2023 aux sièges des deux institutions à Washington (Usa).

Selon un communiqué de presse, les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire seront au coeur des discussions que le ministre Alousséni Sanou engagera avec plusieurs personnalités des institutions de Bretton Woods, les administrateurs de certains pays au sein de ces deux institutions.

La journée du lundi 10 avril 2023 a été consacrée à trois importantes rencontres.

La même source informe que le ministre de l'Economie et des Finances et sa délégation ont eu, successivement des séances de travail avec les administrateurs -pays , qui sont les représentants du Mali aux Conseils d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il s'agit de Abdoul Salam Bello Boubacar pour la Banque mondiale et de Faciné Camara pour le Fonds monétaire international.

Ces rencontres ont permis au ministre de leur transmettre les orientations des plus hautes autorités du Mali et les priorités du gouvernement afin de les permettre d'assurer leur rôle de défense et de promotion des intérêts du Mali au sein de l'institution.

Le ministre Alousséni Sanou et sa délégation ont ensuite rencontré le Vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale Ousmane Diagana et les directeurs sectoriels de l'institution.

«Lors des discussions, le ministre de l'Économie et des Finances a exposé la situation politique, socio-économique et humanitaire réelle du pays, les progrès réalisés ainsi que les perspectives positives malgré les contraintes liées à la crise multidimensionnelle, à l'absence d'appui budgétaire extérieur, conjuguées au durcissement des conditions de financement dû au resserrement de la politique monétaire mondiale », lit-on dans le document.

L'économie malienne, souligne la même source, demeure résiliente avec un taux de croissance économique de 3 % en 2021 et de 3,7 % en 2022. Les perspectives restent positives et la croissance du PIB réel est projetée à 5,1% en 2023 et à 5% 2024.

Le ministre Sanou a expliqué les défis à relever sur le terrain notamment l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base (éducation et santé) dans un contexte de retour des populations déplacées, dans le domaine de l'électricité, de l'agriculture et dans le domaine du soutien au secteur privé.

Il a également évoqué toutes les mesures prises par le gouvernement en vue d'une meilleure exécution des projets du portefeuille de la banque mondiale au Mali aux bénéfices de la population.

Le vice-président de la Banque mondiale Ousmane Diagana a félicité le ministre et, à travers lui, les autorités maliennes pour la bonne tenue des indicateurs macroéconomiques au Mali malgré les difficultés. Il a remercié le Mali pour l'intérêt que les autorités portent au respect de leurs engagements et aux instruments de l'institution.

Enfin, Ousmane Diagana a donné les assurances de la Banque mondiale à rester engagés aux côtés du Mali dans le respect de ses choix et de ses aspirations.

Le ministre Alousséni Sanou a salué la qualité de la coopération entre la république du Mali et la Banque mondiale tout en félicitant les équipes mobilisées dans le cadre de la réussite de la coopération avec le Mali.

Il a réaffirmé les engagements des plus hautes autorités du Mali à respecter tous ses engagements dans le respect des choix et des intérêts du Mali et de sa population.

Durant la période de ces assemblées, la délégation malienne poursuivra des discussions avec d'autres personnalités des institutions de Bretton Woods , les dirigeants de certaines institutions financières et des administrateurs, avec comme axe principal, le développement socio-économique du Mali, la promotion de son secteur privé et la défense de ses choix stratégiques et des intérêts de la population.