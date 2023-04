Afrique: La relance et le développement du football congolais au coeur des discussions entre le Secrétaire Général de la CAF et le Ministre des Sports de la RD Congo ce mardi au Caire

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a accueilli ce mardi 11 avril 2023 au Caire le nouveau Ministre des Sports de la République Démocratique du Congo, Son Excellence M. François Kabulo Mwana Kabulo, dans le cadre d'une importante réunion de travail. Ce dernier était accompagné de Messieurs Guy Kabeya Muana Kalala et Dieudonne Sambi Nsele Lutu, tous deux délégués FIFA/CAF auprès de la FECOFA. Le Secrétaire Général de la CAF était assisté de son Directeur de Cabinet, Cédrick Aghey, de la Directrice des Associations Membres de la CAF, Sarah Mukuna, du Directeur des Affaires Juridiques de la CAF Felix Majani et du Directeur du Développement de la CAF, Raul Chipenda.

La rencontre, qui s'est tenue au siège de la CAF dans la capitale égyptienne, a permis de faire le point sans détour d'un certain nombre de sujets brûlants et d'envisager sous un nouveau jour la relance et le développement du football organisé en République Démocratique du Congo (ci-après RDC). Après une présentation générale des mécanismes et principes de la règlementation FIFA/CAF qui régissent la collaboration nécessaire entre les associations de football membres - autonomes - et les autorités étatiques, il a notamment été question des mesures prises ou à prendre pour relever les défis suivants :

la standardisation aux normes CAF de la qualité des stades de football susceptibles d'accueillir des compétitions CAF en RD Congo, à commencer par la mise en conformité complète puis la réouverture des stades des Martyrs de Kinshasa et Frederic Kibasa Maliba de Lubumbashi. Pour ce faire, une équipe d'experts de la CAF est attendue en RDC dans les plus brefs délais pour faire l'état des lieux et s'assurer de la conformité des travaux en cours d'exécution avec la mise en place des principes de bonne gouvernance à la FECOFA conformément aux directives de la CAF et de la FIFA, y compris dans l'élection régulière du nouveau Comité Exécutif ;

la reprise du soutien de l'Etat au championnat congolais, actuellement à l'arrêt ;

la formation des entraîneurs, par le biais notamment de la Convention des entraineurs de la CAF présentée lors de cette réunion ;

la formation des arbitres ;

le développement du football féminin et des jeunes ;

le projet d'éventuelle organisation conjointe en RDC et au Congo Brazzaville du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024.

Au terme de sa première visite officielle, S.E. M. Francois Kabulo Mwana Kabulo a déclaré qu'en tant que ministre des Sports, « il était important de prendre attache avec la CAF, qui a la charge du football africain». Il a ajouté qu'il reconnaît les attributions exclusives de la FECOFA en matière d'organisation du football en RDC tout en rappelant l'apport significatif de l'Etat dans le financement du football en général. Il était donc important de préciser le cadre règlementaire des interactions afin qu'il n'y ait pas de confusion.

Relevant le caractère concret et pratique de cette réunion, qualifiée de cordiale et encourageante, le Secrétaire Général de la CAF a quant à lui relevé : « En Afrique, le premier partenaire de développement du football est le gouvernement. La CAF entend être proactive dans les relations avec les gouvernements africains dans l'intérêt bien compris du football sur le continent. »