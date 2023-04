Madagascar: Congrès américain - Rencontre avec le MAE, les élections abordées

La délégation américaine « cherche également à comprendre la situation économique du pays, en ce moment, afin d'explorer les pistes de coopération, particulièrement en matière d'investissements et de lutte contre le trafic humain ».

Une délégation des membres du staff du Congrès américain et de l'United Nations Foundation (Fondation des Nations-Unies) ont rencontré avant-hier, la cheffe de la diplomatie malgache, Yvette Sylla. La délégation a été conduite par Peter Morrison Yeo. Selon les informations émanant du ministère des Affaires étrangères, cette visite à Anosy rentre dans le cadre d'échanges « sur les initiatives de développement humanitaire dans le Sud du pays à travers un partenariat entre les Etats-Unis, les Nations-Unies et le gouvernement malgache... ».

Outre le domaine humanitaire, le volet politique a été également abordé portant notamment sur la préparation des élections. 2023 étant une année électorale. Ce déplacement de la délégation américaine « cherche également à comprendre la situation économique du pays, en ce moment, afin d'explorer les pistes de coopération, particulièrement en matière d'investissement et de lutte contre le trafic humain ». De son côté, la partie malgache a soutenu que « ces échanges diplomatiques devraient se renforcer davantage dans le futur ».

Grand projet

Par ailleurs, un accord-cadre portant sur l'octroi d'un prêt de 240 millions USD entre le Gouvernement chinois et le Gouvernement malgache a été signé récemment par la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla et Zhang Wei, Chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine, en présence de Solo Andriamanampisoa, ministre de l'Energie et des Hydrocarbures.

Ce prêt préférentiel permettra de financer l'installation d'une puissance supplémentaire de 64MW à la centrale hydroélectrique de Ranomafana qui alimente le réseau interconnecté d'Antananarivo. Il s'agit du « plus grand projet de coopération financière dans l'histoire de la coopération entre nos deux pays et l'un des plus grands projets de financement chinois en Afrique » a souligné le Chargé d'affaires chinois.