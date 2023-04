Sénégal: Lutte contre les inondations - L'ONAS mène des opérations de curage

Pour prévenir d'éventuelles inondations, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a mené des opérations de curage pré-hivernage qui vont, selon le Directeur Mamadou Mamour Diallo, porter leurs fruits lors de la prochaine saison des pluies.

À quelques semaines du début de l'hivernage, Dakar et plusieurs régions du Sénégal ont enregistré, hier à Pikine, leurs premières pluies. De fines gouttelettes, certes, mais qui ont fait naître, chez certains, des inquiétudes par rapport aux risques d'inondation, comme chaque année ou presque. Lors d'un atelier de formation des journalistes et techniciens des médias sur la terminologie, adaptée au traitement de l'information sur l'assainissement et le cadre juridique du secteur de l'assainissement, Mamadou Mamour Diallo,

Directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), a tenu à rassurer. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car, d'importantes mesures ont été prises pour parer à toute éventualité. « L'Onas a très tôt lancé, cette année, les opérations de curage pré-hivernage. Cette première pluie permettra à nos équipes de tester un peu le travail qui est en train d'être fait et de mesurer l'efficacité sur le terrain », a-t-il confié. Mamadou Mamour Diallo a mis l'accent sur les importants investissements consentis par l'État du Sénégal.

« L'État a toujours été aux côtés des populations, depuis plusieurs années. Le Président Macky Sall a mis beaucoup de moyens dans le secteur de l'assainissement. Plus de 700 milliards de F Cfa ont été investis dans ce secteur. Cela a permis d'avoir des résultats que nous avons tous constatés. Notamment, dans le département de Pikine et certains coins de Dakar », explique-t-il. Selon le Directeur de l'Onas, la confiance doit être de mise, notamment grâce aux importants travaux de pré-curage. Cependant, il est encore impossible de garantir une année sans aucune inondation. « Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes confiants. Il est vrai qu'on ne peut pas parler de zéro inondation mais, avec les efforts que nous avons consentis, notamment le pré-curage, nous pensons effectivement que nous pouvons arriver à des résultats satisfaisants visant à réduire, au maximum, les effets des inondations dans la banlieue dakaroise », Souligne M. Diallo.

Vulgariser les textes juridiques contre les mauvais comportements

Le Directeur général de l'Onas a profité de la rencontre avec des journalistes pour sensibiliser sur les mauvais comportements tels que les branchements clandestins, le vol des plaques des regards, l'obstruction des canalisations qui entraînent le dysfonctionnement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées. « Il y a donc urgence à vulgariser les textes juridiques afin de dissuader les auteurs de ces mauvais comportements », préconise-t-il.

Sensible au rôle clé des médias, dans la sensibilisation de masse, pour la préservation des ouvrages d'assainissement pour le changement de comportements, l'Onas ambitionne, en collaboration avec le Cadre de réflexion et d'actions de journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement (Crajhea), l'organisation d'ateliers de mise à niveau dans les prochains mois.