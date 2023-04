Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Avril 2023

Nigeria : Insécurité et grand banditisme- 80 personnes, dont des enfants enlevés dans le nord-ouest

Des hommes armés ont enlevé, le 8 avril, au moins 80 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes, dans l’État de Zamfara, au Nord-ouest du pays, ont confirmé plusieurs sources, notamment la Cédéao. Dans un communiqué, mardi, la commission de la Cédéao a condamné « fermement cet acte terroriste ignoble » et a assuré suivre avec une « profonde préoccupation » les informations en liens avec ce rapt. La Cédéao exige surtout, la « libération immédiate et inconditionnelle » des personnes captives et appelle les autorités nigérianes à « traquer rapidement les auteurs de cet acte odieux et les traduire en justice ». La plupart des enfants enlevés, sont âgés de 12 à 17 ans, selon plusieurs sources locales de l’agence d’information Reuters. « Les enfants de différents ménages sont allés ramasser du bois de chauffage et peu d’entre eux se rendaient dans des fermes à la recherche d’un travail manuel lorsqu’ils ont été enlevés », a indiqué une de ces sources.

Ghana : Insécurité- Accra envoie 1 000 soldats à la frontière d’avec le Burkina Faso

Deux officiers de l’immigration ont été blessés et un autre tué à Bawku la semaine dernière dans une attaque dont les motivations n’ont pas été précisées. Le gouvernement a indiqué « continuer à surveiller la situation ». Une attaque meurtrière près de la frontière ghanéenne avec le Burkina Faso, un officier de l’immigration tué et deux autres blessés… Il n’en fallait pas plus pour que le Ghana annonce l’envoi de 1 000 soldats à Bawku, dans le Nord-Est. Au vu de l’intensification des menaces autour de la frontière, « nous continuons à surveiller la situation pour adapter notre stratégie si nécessaire », a indiqué le 11 avril au soir un porte-parole du gouvernement ghanéen, Palgrave Boakye-Danquah. Le service d’immigration ghanéen n’a pas spécifié les motivations de l’attaque, survenue la semaine dernière, mais a précisé que les trois victimes n’étaient pas en service quand un individu a ouvert le feu sur leur véhicule à l’extérieur du commissariat de police. ( Source : Jeune Afrique°

Côte d’Ivoire : Lutte contre le Civd-19- Abidjan "lève l’état d’urgence sanitaire"

La réunion du Conseil national (Cns) de la sécurité présidée par le Président Alassane Ouattara, ce mercredi 12 avril 2023, a été l’occasion pour le Chef de l’Etat ivoirien de dresser la situation sécuritaire générale et l’évolution de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) en Côte d’Ivoire. Se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020, le Cns a décidé de lever, avec effet immédiat, l’état d’urgence sanitaire ; d’alléger le dispositif de contrôle à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ; d’intégrer les activités de la Covid-19 en routine dans les établissements de santé ; de retenir le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (Smit) de Treichville et le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique ; et de basculer les 13 autres centres dédiés Covid-19 dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant. (Source : Fratmat.info)

Mali : Droits de l’Homme- La pomme de discorde entre le gouvernement et l’Onu

Le dernier rapport du secrétaire général des Nations unies pointe des manquements fermement rejetés par les autorités maliennes dans un mémorandum. Les deux parties se rejoignent néanmoins sur les avancées dans le processus conduisant aux élections. A travers le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement a produit un mémorandum sur le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations unies sur la situation au Mali. Lequel rapport couvre la période de janvier à mars 2023.Selon le gouvernement, les progrès salués par le Secrétaire général au titre des réformes politiques et institutionnelles, y compris dans la mise en œuvre du chronogramme de la Transition, ont été obtenus à travers son engagement qui conduit de manière participative et inclusive l’ensemble du processus des réformes. (Source : abamako.com)

Togo : Ntic- La portabilité des numéros mobiles sera effective au dernier trimestre 2023

Au Togo, la portabilité des numéros mobiles, mécanisme permettant aux usagers de changer d’opérateur téléphonique tout en conservant leur numéro d’origine, devrait être effective durant le dernier trimestre de l’année en cours. Le démarrage de la mise en œuvre technique de cette opération a été officiellement lancé il y a quelques jours, a annoncé mardi 11 avril 2023, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Les travaux seront menés par le spécialiste Néerlandais PortingXS (PXS), qui a déjà déployé des solutions similaires dans une vingtaine de pays dans le monde, dont plusieurs dans la sous-région ouest-africaine (Ghana, Bénin, Sénégal et Nigéria) (Source : alome.com)

Guinée : Dénouement de la crise guinéenne – « Les lignes bougent… », selon les religieux

« Les lignes bougent… », c’est en substance ce qu’a affirmé monseigneur Jacques Boston ce mercredi 12 avril 2023 dans l’après-midi au terme d’un énième round de négociations entre les forces vives et le Gouvernement représenté par le Premier ministre, Dr Bernard Goumou. « Les guinéens sont autour de la même table. Ce que nous nous sommes dit aujourd’hui sera rendu public dans un bref délai. Mais il faut un peu de patience, nous sommes dans les derniers réglages…nous rassurons que tout se passe dans de meilleures conditions », a déclaré monseigneur Boston. Selon Monseigneur Jacques Boston, « Il n’y pas de préalables, nous sommes en train de parler des choses qui feront avancer notre pays dans la paix », a ajouté le prélat. L’imam Elhadj Mamadou Saliou Camara a renchérit en ces termes : « La rencontre s’est passée dans la sérénité. On n’a pas droit de vous dire ce qui a été obtenu comme résultat maintenant là. Mais avant la prochaine rencontre, on vous tiendra au courant », a indiqué le religieux, sans donner de précision sur la date de la prochaine rencontre. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Réconciliation nationale- Les rois d’Oussoye et du Sine lancent une caravane pour la paix

Au Sénégal, ils sont rois au sein de la République : les souverains d’Oussouye, en Casamance, et du Sine, en pays sérère, ont annoncé, mardi 11 avril, le lancement d’une « caravane pour la paix » le mois prochain. Dans un contexte préélectoral tendu, ces chefs coutumiers prônent la cohésion sociale par-delà les communautés. Quand un Sérère croise un Diola, ou vice-versa, ils peuvent se chamailler avec le sourire. C’est le fameux « cousinage à plaisanterie ». Une pratique toujours d’actualité pour désamorcer les conflits, explique Niokhobaye Diouf Fatou Diène, roi du Sine. « Ces deux populations sont issues de deux sœurs qui voyageaient ensemble dans une barque. La barque s’est cassée. L’une d’entre elles, c’est elle qui a donné naissance aux Sérères, et l’autre, aux Diolas. Quand je rencontre le Diola chez lui, il dit “Vous êtes venu ici, vous êtes le roi, je vous cède la place”. C’est pareil, quand le Diola se déplace dans le Sine, il a la place du roi. Cela veut dire que moi, je suis le roi, vous, vous êtes mon esclave. Et cela règle beaucoup de problèmes », explique-t-il.

Gabon : Revalorisation des pensions- Manifestation des retraités ce jeudi 13 avril

Les retraités civils et militaires du Gabon, soutenus par plusieurs organisations syndicales, projettent un rassemblement ce jeudi 13 avril à Libreville, pour réclamer l’arrimage des pensions au Nouveau système de rémunération (NSR). Le président du mouvement la Machette syndicale des travailleurs gabonais (MSTGV), Pierre Mintsa, a appelé dans un communiqué ce mardi l’ensemble des agents de l’Etat et les jeunes en instance de recrutement à un rassemblement de masse pour la cause. « Il s’agira, pour les actifs, futurs retraités, de venir revendiquer tout de suite et dans l’immédiat la concrétisation de l’arrimage des pensions retraite, de la revalorisation des pensions retraite », a-t-il expliqué. Dans cette note, le leader syndical annonce également qu’un courrier adressé au Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze a été déposé à son cabinet, pour rappeler l’urgence de cette revendication. (Source : Agp)

Rca : Affaires militaires- Le chef d’état-major, le général sous le feu des critiques des Faca

Le chef d’État-major des armées (Cema), le Général d’opérette Zéphyrin Mamadou, se retrouve actuellement sous le feu des critiques des familles des soldats des Forces Armées Centrafricaines (Faca) tués la semaine dernière à Boda. Les familles des soldats accusent le Cema d’avoir envoyé les soldats à l’abattoir en les piégeant. Le général Zéphyrin Mamadou est sous le feu des critiques des Faca. Le chef d’état-major des forces armées centrafricaines, le général Zéphyrin Mamadou est sous le feu des critiques des familles de trois soldats tués la semaine dernière à Boda. Les familles des victimes accusent le général d’avoir envoyé les soldats dans une embuscade en sachant qu’ils allaient y perdre la vie. (Source : abangui.com)

Cameroun : Prison de Yaoundé- Un présumé assassin s’est donné la mort par pendaison à la police judiciaire

C’est l’acte final d’un film d’horreur qui tourne depuis le 05 avril dernier entre Nanga Eboko dans le département de la Haute Sanaga et Yaoundé la capitale. Mahaman Laouali, Nigérien de 32 ans, s’est pendu à l’aide de la corde de son sous-vêtement dans les toilettes de la cellule de la division régionale de la police judiciaire du Centre. Il commet ce dernier forfait contre lui-même après avoir été appréhendé au lendemain de l’assassinat des victimes de Nanga Eboko, par des éléments de la brigade de la place. Suite à ses aveux devant les enquêteurs, il a été transféré à la police judiciaire à Yaoundé où il n’a répondu à aucune question des enquêteurs. Sa mort a été constatée le grand matin du mercredi 12 avril. (Source : Journal du Cameroun)