Congo-Kinshasa: Butembo - Les agents du SAEMAPE réclament leurs salaires non payés depuis 2008

Le collectif des agents du « SAEMAPE » (Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle) / bureau de Butembo, alerte sa hiérarchie face aux conditions de vie difficiles que mènent ses agents depuis 2008, date à laquelle ils n'ont plus perçu leurs salaires. Cette revendication est contenue dans une déclaration qu'une vingtaine de ces agents de ce service étatique ont adressée la semaine dernière à leur direction provinciale à Goma.

Les agents du SAEMAPE/Butembo plaident pour une intervention de leur hiérarchie afin de décanter cette situation, qui met en péril leurs vies ; contrairement à leurs collègues d'autres entités.

Patrick Kahimbira Watatchoka, l'un des agents du SAEMAPE à Butembo, explique :

« Depuis un certain temps au niveau du service, nous avions accumulé un total de 74 mois d'arriérés des salaires non payés. En conséquence, nos vies ainsi que celles des familles qui dépendent de nous, (sont) dans une humiliation insupportable, un social difficile à décrire".

Il souhaite leur hiérarchie soit informée de cette vie qu'ils sont en train de mener au quotidien :

"Qu'elle prenne en considération notre souffrance. Nous informons via différentes lettres que nous adressons. De fois, on nous répond en nous mettant en attente, de fois on ne nous répond pas, et nous trouvons que c'est déjà de trop".

Patrick Kahimbira Watatchoka dénonce ainsi une discrimination parce que leurs "collègues des bureaux de Masisi, Walikale ainsi que ceux de la direction provinciale sont ponctuellement payés. Ils n'accusent pas le problème au niveau salarial, contrairement à nous du bureau de Butembo nous sommes placés dans les oubliettes. Nous devons être traité de manière égale comme d'autres collègues. Que nous nous sentions que le temps nous avions passé dans cette entreprise, n'est pas un temps perdu ».