Angola: Le ministre des Télécommunications considère l'ANGOTIC essentiel pour la diversification de l'économie

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTIC), Mário Oliveira, a souligné ce mercredi la diversification de l'économie et la transformation de l'Angola en un hub (centre) incontournable pour les communications vers et depuis l'Afrique comme objectif de l'ANGOTIC - Forum international des technologies de l'information et de la communication de l'Angola.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du lancement du forum, qui se tiendra du 12 au 14 juin de cette année, il a souligné qu'ANGOTIC servirait à réfléchir sur le potentiel et le développement des TIC pour de nouvelles solutions d'affaires, à donner de la visibilité aux compétences du marché national et international, avec un impact social positif car elle créera de l'emploi, des revenus et de qualité de vie.

Mário Oliveira a déclaré qu'ANGOTIC-2023 promettait, malgré les défis géopolitiques et économiques auxquels le monde est confronté, d'être un événement technologique africain de référence, combinant le contenu inégalé d'un forum avec une grande visibilité, ainsi qu'une opportunité de réseautage.

Désormais, avec l'exposition, à caractère internationale, a-t-il poursuivi, les entreprises et les organisations auront la possibilité d'exposer des produits, des technologies et des applications innovantes, en montrant de nouveaux produits développés par des entreprises informatiques, qui permettent d'améliorer la gestion, d'améliorer la qualité des produits et des services, augmenter la productivité, fidéliser la clientèle et faciliter la prise de décision.

En ce qui concerne la mise en réseau, il a expliqué que les fournisseurs de services technologiques établis, les décideurs des secteurs public et privé, les intégrateurs et utilisateurs de technologies TIC des affaires, ainsi que les startups perturbatrices aux exigences uniques, se réuniront pour créer d'importants réseaux et nouer des partenariats précieux.

« ANGOTIC sert de catalyseur pour la collaboration et la concurrence entre les entreprises technologiques étrangères et locales et une multitude de partenaires de l'écosystème des TIC », a-t-il souligné.

Il a ajouté que l'événement allait permettre de créer un environnement propice et attractif pour l'investissement privé et la promotion des partenaires public-privé afin que, « dans une relation gagnant-gagnant (dans laquelle tout le monde gagne), nous ayons des services qui facilitent de plus en plus la vie des citoyens et des entreprises, ainsi que la mise en oeuvre d'une infrastructure TIC simplifiée, robuste, écologique et intelligente, vers la transformation numérique de l'Angola ».

Le ministre a lancé un défi à tous afin de promouvoir la créativité pour lier cet événement, éminemment technologique, au potentiel touristique que présentent Luanda et ses environs.

ANGOTIC - Forum international sur les technologies de l'information et de la communication en Angola aura lieu du 12 au 14 juin de cette année.

L'événement se tiendra dans les installations du Centre de Convention de Talatona, sous la devise "Connectivité et modernisation technologique".

L'événement réunira des personnes nationales et étrangères de divers secteurs et strates, des dirigeants des secteurs public et privé, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de services mobiles émergents et fixes.

ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement vise à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des TIC, à favoriser le partage des connaissances, à faciliter le networking des entités gouvernementales, des exposants, des spécialistes, à présenter les innovations ainsi que les tendances du secteur.