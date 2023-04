Angola: ANGOTIC 2023 prévoit de réunir 150 exposants

Luanda — La 3e édition d'ANGOTIC 2023 - Forum international sur les technologies de l'information et de la communication en Angola, qui se tiendra du 12 au 14 juin à Luanda, devrait réunir plus de 150 exposants de ce domaine, a annoncé mercredi Cláudio Rafael, membre de l'organisation.

L'événement, organisé et promu par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, vise à promouvoir le débat sur les problèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC, à promouvoir le partage de connaissances, à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, spécialistes, présentant les nouveautés ainsi que les tendances du secteur.

Cláudio Rafael a fait savoir que l'accès aux visiteurs devrait coûter un montant minimum de deux mille kwanzas pour les étudiants.

Selon lui, les entreprises pourront présenter leur potentiel, leurs innovations et leurs principaux projets en cours à plus de huit mille visiteurs, pendant les trois jours de l'événement.

"L'événement représente une visibilité, une interaction entre le régulateur et les investisseurs et une opportunité de présenter le potentiel des entreprises nationales", a-t-il souligné.

La cérémonie de lancement de l'événement a été présidée par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTIC), Mário Oliveira, et a rassemblé des personnalités du secteur public et privé.

Au cours de la cérémonie, un projet technologique innovant visant à diagnostiquer le paludisme a été présenté par des étudiants de l'Institut des Télécommunications (ITEL), ainsi qu'une vidéo publicitaire de l'ANGOTIC 2023.

ANGOTIC 2023, Forum international sur les technologies de l'information et de la communication de l'Angola, est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, se tiendra sous l'égide du gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.