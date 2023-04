Afrique Australe: La CIRGL salue le rôle des parlements en faveur de la paix dans la région

Luanda — Le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), João Samuel Caholo, a salué, ce mercredi, à Luanda, le rôle de la diplomatie parlementaire pour la pacification des esprits et l'union des peuples pour un avenir commun.

Le secrétaire exécutif de la CIRGL, qui s'adressait à la presse à l'issue d'une rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré que les parlements constituaient des institutions de grande importance dans la recherche constante du débat sur l'instauration de la paix et de la sécurité dans les Grands Lacs.

A cette occasion, il a souligné le travail des femmes présidentes des parlements de l'organisation CIRGL (en Angola, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Zambie) en faveur de la paix dans la région.

"Nous avons des femmes présidentes de parlements, nous utilisons donc cette condition pour démontrer également au monde le rôle des femmes présidentes d'assemblées nationales et ce qu'elles peuvent faire pour la paix", a-t-il déclaré.

Le diplomate angolais, au service de la CIRGL, a souligné que la rencontre avec la présidente du Parlement angolais faisait partie d'un plan de visites aux entités des pays membres de la région des Grands Lacs.

"Je suis fier, en tant qu'Angolais, de travailler au renforcement des relations de coopération non seulement avec le Parlement angolais, mais avec tous les parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs", a précisé João Caholo.

Au cours de la rencontre, les deux entités se sont également penchées sur le rôle des parlementaires des pays de la région dans la médiation et la résolution des conflits, dans la promotion de la paix par le dialogue et la concertation, pour garantir la stabilité et la sécurité nécessaires à la pacification et à une paix effective.

L'importance de la coopération entre l'Assemblée nationale et la CIRGL a également été abordée, dans le cadre des commissions spécialisées, dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme, à la défense et à la sécurité et aux relations internationales.

Récemment, la présidente de l'Assemblée nationale a participé, à Juba, au Soudan du Sud, à la réunion FP-CIRGL qui a abordé, entre autres questions, la nécessité d'impliquer les parlements dans les efforts déployés pour la paix dans la région des Grands Lacs.

Les membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (ICRGL) sont l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et la République du Congo.