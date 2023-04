Congo-Brazzaville: Basketball - Les championnats de Brazzaville débutent le 15 avril

Après la mise en place de ses nouvelles instances dirigeantes, la Ligue de basketball de Brazzaville s'attaque à des compétitions. Elle lancera, à partir du 15 avril, la phase aller de ses championnats départementaux dans les catégories des cadets et juniors (hommes) et seniors ( dans les deux versions).

Dix-sept équipes réparties en deux poules sont engagées chez les seniors hommes pour cent trente-six rencontres en aller simple. A l'issue de cette phase, les huit premières équipes seront sélectionnées pour disputer les deuxième, troisième et quatrième tours des playoffs, y compris les matches de classement .

La poule A regroupe Basket club de Massengo (BCM), AS Thomas-Sankara, Etoile du Congo, AS La Grandeur (AS G), le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) , Avenir du rail (AVR) , Ombre céleste (OC) et Ecole congolaise de basket (ECB). Anges noirs basket club (ANBC) 1et 2, Patronage, Interclub, Diables noirs basket club (DNBB), Réconciliation basket club (RBC), Racing olympique club (RCO), Liber basket, AS Otohô sont logés dans le groupe opposé.

Cette formule est valable pour seize équipes juniors hommes et les treize club des cadets. Chez les juniors BCM, ASG, Cara, AVR, ECB, GM et AS Thomas composent le groupe A tandis que la poule B mettra aux prises les clubs d'ANBC, Patronage, Interclub, DNBB, RBC, Liber, AS Otohô et RCO. Le groupe A des cadets est composé de BCM, Etoile du Congo, ASG, Cara, AVR et GM. Le groupe B a pour adversaires ANBC, Patronage, Interclub, DNBB, ECB, AS Otohô et Liber.

La compétition des seniors dames se joue, quant à elle, en poule unique en aller et retour au cours de laquelle huit clubs disputeront, à l'issue du deuxième tour, les tickets qualificatifs pour les demi-finales.

Selon le calendrier des vingt-six matches de la première journée publié par la Ligue de basketball de Brazzaville, l'AVR1 affrontera, sur ses propres installations, ANBC chez les cadets avant la rencontre des juniors hommes qui mettra aux prises les deux clubs. Sur le terrain du lycée Antonio-Agostinho-Neto, l'Etoile du Congo en découdra avec le Cara dans les mêmes catégories.

A l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, RBC recevra RCO chez les juniors hommes. Au gymnase Maxime-Matsima, Patronage croisera ANBC2 en seniors hommes avant AS Thomas -Interclub dans la même catégorie. Au gymnase d'Ornano, l'Etoile du Congo affrontera BCM, toujours en seniors hommes, puis au Square de Gaulle, Liber et AS Otohô s'affronteront respectivement chez les cadets et les juniors hommes.

Le 16 avril, ECB sera aux prises à Patronage dans les catégories cadets et juniors hommes à l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc. Au Lycée Thomas-Sankara A, GM affrontera AVR 2 chez les cadets. Chez les juniors hommes, AS Thomas va se mesurer avec GM avant la double confrontation BCM-Inter chez les cadets et juniors hommes.

Au stade d'AVR, AS Grandeur jouera contre les Diables noirs en cadets et juniors hommes puis AVR en découdra avec les Diables noirs en seniors dames. Au Square de Gaulle, Inter 2 affrontera ANBC dans la même catégorie.

Au gymnase d'Ornano, AS Otohô se mesurera avec Ombre céleste en seniors hommes. Au gymnase Maxime-Matsima, les Diables noirs recevront RBC en seniors hommes avant Brazza-basket-ECB en seniors dames. Les autres rencontres de la journée mettront respectivement aux prises sur les mêmes installations AS G à RCO, AVR à Liber puis ANBC1 au Cara en seniors hommes.