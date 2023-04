Congo-Brazzaville: Bientôt un complexe scolaire à Tchiminzi

La pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction du complexe scolaire de Tchiminzi, situé à 60 km de Pointe-Noire, dans le district de Tchiamba Nzassi, a eu lieu le 11 avril en présence de Bruno Jean-Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, et de Jean-Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Le don du Groupe de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) à la population de Tchiamba Nzassi s'inscrit dans le cadre des activités liées à la célébration des 25 ans de cette société. La construction du complexe scolaire de Tchiminzi, dont les travaux seront exécutés par l'entreprise Serru-top et qui dureront cinq mois, va soulager le calvaire des enfants de ce village, obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour rallier Tchitanzi et parfois même Tchiamba en periode scolaire.

En exécutant le rituel d'usage, Jean-Félix Bitoumbou, chef de famille de Tchiminzi, a loué, au nom de la population, l'humanisme de Maixent Raoul Ominga, directeur général du Groupe SNPC qui, après avoir offert un dispensaire à sa localité et réhabiliter la voie de Tchiamba Nzassi à Koundji, s'apprête à leur offrir un complexe scolaire moderne. Ce satisfecit a également été exprimé par Yves Bodler Ngongo, sous-préfet de Tchiamba Nzassi. « La population remercie le gouvernement et ses partenaires pour toutes les actions de charité menées dans notre district. C'est le cas de ce complexe dont l'enseignement est le grand bénéficiaire. En effet, c'est l'école qui forme et produit les cadres de demain pour le bien de la société », a-t-il dit.

Le complexe scolaire de Tchiminzi sera construit pour endiguer le phénomène de décrochage scolaire, arrêter l'exode rural et donner aux enfants des conditions optimales d'études. C'est ce que la SNPC, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, espère apporter en contribuant à l'amélioration du système éducatif dans le pays, a rencheri Marie Joseph Letembet, secrétaire général de la Fondation SNPC, avant de présenter l'ouvrage qui s'étend sur une superficie de 2, 7 hectares. Il est composé des bâtiments administratifs avec salles de classe, bloc administratif, blocs de latrines, etc., pour le préscolaire, l'école primaire et le collège.

Les logements administratifs, qui s'étendent sur deux bâtiments, sont équipés de chambres à coucher, de salon, de douches, de toilettes...Ils sont réservés pour les directeurs du collège, de l'école primaire et des enseignants. Les ouvrages annexes qui vont meubler ce complexe sont constitués de l'installation photovoltaïque au niveau des logements du site, un forage d'une profondeur de 120 mètres avec équipement solaire, un château d'eau et six bornes fontaines de six robinets.

« En procédant à cette pose de la première pierre pour la construction du futur complexe scolaire où seront formés demain les cadres de notre chère République, je me sens particulièrement heureux en posant ce geste qui est une façon d'apporter notre modeste contribution à l'épanouissement de la communauté, notamment sur le plan culturel et éducatif », a dit Maixent Raoul Ominga. Il a demandé à la population d'accompagner et de faciliter la tâche de l'entreprise par la protection des équipements.