Congo-Kinshasa: Vernissage - Des oeuvres de Fransix Tenda Lomba présentées en Allemagne

Dénommée « Historical Shock », l'exposition solo complète se déroulera du 22 avril au 3 juin à la galerie Voss, à Düsseldorf, en Allemagne.

Fransix Tenda Lomba est un artiste visuel multidisciplinaire originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa pratique englobe le dessin, la peinture, la sculpture et la vidéo d'animation. Diplômé de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, il utilise différents supports afin de traduire les névroses et autres perplexités que suscitent la dure réalité sociale. L'artiste interroge ainsi une mémoire collective à travers la référence ou l'utilisation des éléments d'archives de différentes cultures.

Après avoir participé à des résidences et des expositions en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis, Fransix Tenda Lomba est actuellement en résidence à la prestigieuse Rijksakademie d'Amsterdam. Dans le cadre de cette résidence, il a travaillé sur un nouveau projet de recherche qu'il a commencé simultanément au Jardin rouge, au Maroc et en Suisse, intitulé "Le choc est là", qui s'inspire du chocolat. Le double sens du titre fait référence aux chocs culturels, économiques, politiques, sociaux et géopolitiques de la chaîne du cacao, que Fransix retrace depuis les différents lieux d'origine du cacao jusqu'au monde des consommateurs.

En juxtaposant des éléments des archives personnelles de ses parents décrivant la vie au Congo avec du matériel visuel provenant des archives des principales sociétés chocolatières du monde, il a créé des dessins à grande échelle qui constituent la base de ses animations vidéo. Ces oeuvres racontent des histoires divergentes, mais profondément entrelacées, sur le lien interhumain à travers la production et la consommation de matières premières comme le cacao, des commentaires personnels sur les mémoires collectives des sociétés postcoloniales et la réalité douce-amère que le plaisir du chocolat est chargé de souffrances.

Explorer des éléments d'archives

Fransix Tenda Lomba s'inspire des lignes de la main pour construire ses personnages et, depuis quelques années, il explore des éléments d'archives dans son travail de dessin et de peinture, mélangeant des documents et des objets d'archives de ses parents datant des années 1900 avec des documents officiels émis par l'autorité nationale et les archives des sociétés chocolatières du monde entier.

Fransix Tenda Lomba est aussi l'auteur du film « Kelasi », une randonnée historique, socio-politique et culturelle en rapport avec le système éducatif congolais au fil des années. Un système émaillé par la volonté politique d'une manipulation de la masse. Tourné avec plusieurs techniques d'animation, le film de dix minutes raconte en travelling une journée d'école au Congo / Zaïre. Le film a remporté le Prix Poulain de bronze du documentaire court-métrage lors du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, en mars dernier.