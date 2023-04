Congo-Kinshasa: Luttes - Clôture du séminaire de formation des cadres techniques

Le ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo, a procédé, le 9 avril, au salon rouge du Stade des martyrs à Kinshasa, à la clôture du séminaire de formation des cadres techniques de luttes et disciplines associées et officiels.

Les cadres techniques formés sont désormais capables d'officier dans les grandes rencontres internationales organisées par la Fédération congolaise des luttes associées (Fécolutta), en prévision des 9es Jeux de la Francophonie prévus en août et septembre prochains, à Kinshasa. «Pendant six jours, les récipiendaires ont été formés par l'expert nigérien, Malam Barka Akoda. La présence du patron des Sports de la République démocratique du Congo (RDC) en ouverture comme à la clôture est loin d'être une pression pour les athlètes qui sont déterminés pour les prochaines échéances », a précisé Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise des luttes et disciplines associées.

Aussi l'instance nationale de luttes et disciplines associées a-t-elle annoncé l'organisation d'une petite compétition en mai comme un test event, avec la participation de trois pays, à savoir le Congo, l'Angola et la RDC. Il s'agira d'« expérimenter la formation acquise de nos arbitres congolais pour les Jeux de la Francophonie », a affirmé Eric Kinzambi. « A travers ce tournoi, nos arbitres auront l'opportunité de concilier toutes les théories apprises pendant cette session de formation avec la pratique sur le terrain, lors de différents combats de cette rencontre. Notre objectif est de réaliser des bons résultats dans les 9es Jeux de la Francophonie, et l'organisation de ce tournoi fait partie de la préparation des Jeux de la Francophonie », a-t-il ajouté.