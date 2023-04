Madagascar: Exportation vers le Canada - Lancement de la 4e mission économique et commerciale, hier

13 entreprises et groupements d'exportateurs malgaches, membres de la Chambre de Commerce et de Coopération Canada- Madagascar (CanCham) rejoindront le Canada dans le cadre de la 4è mission économique et commerciale au Canada ou MECC du 8 au 19 mai prochain. Six d'entre eux participeront au Salon International de l'Alimentation au Canada (SIAL), à Toronto, du 9 au 11 mai prochain.

Durant leur séjour, ils bénéficieront de formations et pourront effectuer des visites d'entreprises, faire des prospections de futurs partenaires potentiels et identifier des marchés. Des séances de rencontres B to B ou B to C, des soirées de réseautage avec la diaspora ainsi que des visites institutionnelles ponctuent également le programme dans les cinq villes destinations de la mission, pour mobiliser une dynamique de coopération en faveur du pays.

Ainsi, après Toronto, la délégation malgache passera par Montréal, Trois-Rivières et Québec avant de terminer son séjour à Ottawa.

La vision de la mission : prospecter sur le marché canadien pour y pénétrer et y perdurer en étant compétitif. Il s'agit également d'y promouvoir les produits et services qui reflètent la richesse de Madagascar. Le marché canadien est un vaste marché prometteur que les entrepreneurs malgaches ont encore à conquérir. Les secteurs du vêtement et du textile, les produits agroalimentaires, les produits halieutiques et le tourisme sont autant de potentiels d'exportation vers ce pays, qui pourraient contribuer à la relance économique du pays. C'est d'ailleurs pour cela que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le ministère des Affaires étrangère ainsi que l'EDBM, le projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors 3 se sont associés à ce projet organisé par la CanCham. Il est soutenu par la Banque mondiale qui a financé la participation de la délégation malgache au salon SIAL ainsi que les différentes formations en préparation de cette mission, selon les explications de Michèle Rakotonaivo, vice-présidente de la CanCham.

Les retombées de cette mission ont déjà été fructueuses par le passé. La précédente mission (2022) a, par exemple, permis d'obtenir 33 nouveaux contacts avec suite et aussi 5,2 millions d'euros de contrats de vente conclus et en cours.

La cérémonie de lancement officiel de cette 4e mission s'est déroulée hier dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo en présence des représentants des différents partenaires institutionnels et les entreprises qui feront partie de la mission. La cérémonie de restitution de la mission sera par contre programmée le 1er juillet, lors de la fête du Canada célébrée dans la capitale.