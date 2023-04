Madagascar: Club africain des entrepreneurs - Première rencontre à Ankorondrano pour la redynamisation

Les membres du Club Africain des Entrepreneurs se sont réunis pour la première fois à Ankorondrano, depuis la crise de la Covid-19. Cette organisation a martelé l'importance de soutenir les PME rentables, à travers des financements et des appuis techniques.

Le développement soutenable ne peut être atteint sans la bonne performance des entrepreneurs. C'est dans cette optique que les membres du Club Africain des Entrepreneurs comptent mener la relance post-Covid. Dans la soirée du mardi 11 avril dernier, ils se sont réunis pour la première fois depuis la crise de la Covid-19, pour une nouvelle édition de la rencontre des entrepreneurs de Madagascar. Cette rencontre qui s'est tenue à l'Ibis Ankorondrano était également l'occasion de remobiliser le Club après trois ans de pandémie, en vue de la préparation au séminaire annuel des entrepreneurs prévu du 14 au 17 juin 2023 à Paris sous le thème « Le digital comme outil de performance de l'entreprise ». Selon les organisateurs, il s'agissait d'un moment de partage durant lequel de nouvelles relations se sont nouées, entre la trentaine d'entrepreneurs accompagnés par le fonds d'impact Investisseurs & Partenaires (I&P) et Miarakap, les anciens et les nouveaux membres du Club. Selon Ranto Andriambololona, SG du Club africain des entrepreneurs Madagascar, cette association vise, entre autres, à créer des synergies entre ses adhérents.

Appuis adaptés

Fortement représentés lors de la première rencontre post-Covid, I&P et Miarakap ont soutenu la nécessité de favoriser les entrepreneurs aux grands potentiels. Mialy Ranaivoson, directrice d'investissement chez Investisseurs et Partenaires, a mis en avant la conviction du Fonds pour la nécessité de soutenir le tissu de PME rentables pour un développement rapide et inclusif de l'Afrique. D'après ses explications, cela s'est matérialisé par la mise à disposition d'outils de financement adaptés aux différents stades d'évolution des entreprises, mais également au lancement en 2018 du fonds d'impact local Miarakap. Selon cette directrice d'investissement, I&P est fortement engagé dans cet idéal d'avoir des entreprises prospères qui apportent des solutions durables. « Nous avons constaté que les bons entrepreneurs sont ceux qui savent fonctionner tels qu'ils sont. Nous voulons nous battre pour que ce soit nous, les investisseurs, qui changeons notre modèle et que nous finançons les entrepreneurs tels qu'ils sont », a déclaré Mialy Ranaivoson, lors de la rencontre. Un engagement que partage le directeur d'investissement de Miarakap Eric Ravohitrarivo. « Les gammes d'activité de Miarakap sont centrées autour de l'entrepreneur. Cela est rendu possible grâce à une équipe qui est engagée à soutenir les entrepreneurs, à leur parler tous les jours, à les écouter », a-t-il indiqué.

Développer les opportunités

Par ailleurs, selon les présentations, le Club Africain des entrepreneurs rassemble des femmes et des hommes investis dans l'aventure entrepreneuriale et fédérés par un engagement commun en faveur d'un développement durable et responsable en Afrique. Impulsé par I&P, sa mission consiste à mener des actions de plaidoyer en vue de soutenir la cause entrepreneuriale et de développer les opportunités économiques à l'intérieur mais également à l'extérieur de son réseau de membres.