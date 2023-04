Madagascar: Commune Andoharanofotsy - Linden, New Jersey - Coopération pour le développement local

Evénement unique pour la Commune rurale d'Andoharanofotsy. C'était avec un sentiment d'accomplissement que Tota a présenté officiellement le jumelage entre sa Commune et celle de Linden.

« Nous sommes là pour améliorer continuellement le bien-être de la population et développer la Commune ». Tota Henintsoa Rakotoarimanana, maire de la Commune rurale d'Andoharanofotsy, n'a pas caché sa satisfaction durant la cérémonie de présentation officielle du jumelage entre sa Commune et celle de Linden, dans le district du New Jersey aux Etats Unis, qui s'est tenue hier. « Notre souhait c'est que le projet ait des impacts directs sur la population », a-t-il soutenu, devant les autorités qui ont honoré de leur présence l'événement. Pour des raisons sanitaires, le maire de la Commune de Linden, Mayor Derek Armstead, n'a pas pu faire le déplacement. À travers un court message, il a, quand même, présenté sa joie par rapport à cet événement inédit. La partie américaine a été représentée par Tobias H. Glucksman, Premier Conseiller à l'ambassade des Etats-Unis à Madagascar.

Multi-domaines

En matière de développement local, la Commune rurale d'Andoharanofotsy veut être un modèle. « Nous avons été choisis, et ce n'est pas toutes les Communes qui ont eu cette chance. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie dans notre projet de développement et dans la réalisation des Velirano du président Andry Rajoelina. L'autonomisation et la responsabilisation de nos territoires font d'ailleurs l'objet du Velirano numéro 12 du président et ce que nous avons effectué en fait partie », a-t-il déclaré. En effet, il s'agit d'une collaboration multi-domaine qui touche entre autres l'éducation, l'entreprenariat ou encore le sport. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire de la Commune d'Andoharanofotsy. « C'est une opportunité pour la commune d'Andoharanofotsy d'avoir pu tisser une relation étroite avec une telle commune issue d'une grande nation comme celle-ci », a insisté le maire d'Andoharanofotsy.

Réalisations

À l'approche des échéances électorales, c'était l'occasion pour l'élu d'Andoharanofotsy de défendre ses réalisations. « Durant notre mandat, nous avons réalisé ce que les autres n'ont pas pu faire avant. Le plus important est d'initier des changements positifs pour la Commune parce qu'on ne reste pas éternellement au pouvoir. Il faut réfléchir jour et nuit et agir afin d'honorer ceux qui ont voté pour nous et toute la population de la commune », a-t-il fait savoir. En tout cas, Tota se félicite de ce jumelage qui sera bénéfique pour les deux pays. « L'essentiel c'est que les deux parties puissent en tirer profit », a-t-il terminé. Outre la confiance que la population a pour le maire d'Andoharanofotsy, ce jumelage témoigne de la considération que les partenaires ont pour les efforts de développement entrepris.