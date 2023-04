Cote d'Ivoire: Haut-Sassandra - Le Gouvernement redonne le sourire à 1000 ménages

Le gouvernement soulage 1000 ménages de la région du Haut Sassandra.

"La caravane du Dimanche de la Solidarité" a déposé ses valises le vendredi 07 avril 2023 dans la région du Haut-Sassandra. Cette caravane a été l'occasion pour le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté initiateur de l'événement de redonner le sourire à plus de 1000 ménages issus des quatre départements de la région.

D'une valeur estimée à plus de 66 millions de FCFA , ces dons constitués des cartons de tomate concentrée, des matelas, des nattes, des postes-téléviseurs et des congélateurs ont été remis à l'occasion d'une cérémonie tenue au centre culturel de Daloa. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Belmonde Dogo a rappelé que le concept du "dimanche de la solidarité" initié par son ministère est puisé dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara qui fait de la solidarité une de ses priorités. Avant de rassurer la population ivoirienne que le gouvernement est résolument engagé pour l'amélioration de ses conditions de vie. En outre, la ministre Myss Belmonde Dogo a annoncé une prochaine visite à Daloa pour d'autres actions de solidarité. « Nous reviendrons dans le Haut-Sassandra visiter les 14 012 ménages bénéficiaires des filets sociaux pour lesquels plus de 4 milliards FCFA sont mobilisés », a-t-elle annoncé.

Le remerciement du ministre Mamadou Touré

Pour sa part, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique fils et cadre de la région s'est réjoui de cette assistance du gouvernement aux populations. « L'assistance aux populations les plus vulnérables est une priorité du Gouvernement. Merci, au nom de l'ensemble, des cadres et élus du Haut-Sassandra pour toute l'aide apportée », a dit le ministre Mamadou Touré.

Au nom des bénéficiaires, Dodo Hortense a traduit sa gratitude au Président Alassane Ouattara. « Merci, au président de la République Alassane Ouattara qui pense aux personnes les plus vulnérables » , a-t-elle souligné . Dans le but de s'imprégner également des réalités quotidiennes que vivent ces ménages, 4 d'entre eux , ont reçu la visite surprise de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté Myss Belmonde Dogo. Elle était accompagnée par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, fils et cadre de la région, les autorités communales et d'une délégation du Conseil régional du Haut-Sassandra.

Notons que 10 ménages qui ont été identifiés, recevront chacun une assistance particulière du gouvernement en termes de prise en charge médicale, d'accompagnement pour la création d'activités génératrices de revenus.