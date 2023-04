Afrique: Importation de blé en 2022/2023- L'Egypte pourrait se fait détrôner par la Chine

Selon l’agence Ecofin, sur la période 2022/2023, la « Chine supplantera l’Égypte comme premier importateur mondial de blé. C’est ce qu’a indiqué le Département américain de l’agriculture (Usda) dans ses dernières prévisions sur le marché mondial des céréales publié le 11 avril.

Dans les détails, l’empire du Milieu devrait importer 12 millions de tonnes de la céréale, soit le niveau le plus important depuis 1995/1996. Pendant ce temps, il est prévu que le pays des pharaons achète 11 millions de tonnes de blé, le second plus bas stock sur la dernière décennie après les 10,15 millions de tonnes acquises en 2013/2014.

Selon l’Usda, la mauvaise santé économique et les défis liés à l’accès aux devises étrangères sont à l’origine du ralentissement des importations en Égypte. Du côté de la Chine qui est également le premier producteur mondial de blé, la vigueur des achats est liée à la faiblesse des cours internationaux de la céréale qui sous l’effet d’une offre abondante en Australie, dans l’UE et au Canada ont baissé en dessous de 400 dollars la tonne, un tarif plus avantageux que les prix intérieurs.

Cette situation a conduit de nombreuses usines à substituer le maïs, par le blé dans la fabrication des rations pour l’alimentation animale. Dans l’empire du Milieu, l’utilisation du blé dans l’industrie animale compte pour 25 % de la consommation totale de la graminée. Avec sa nouvelle couronne, la Chine représentera désormais, le premier importateur des trois céréales majeures, les deux autres étant le riz et le maïs. Faut-il craindre une hausse du prix de la baguette du pain dans plusieurs pays africains dont la Côte d'Ivoire?