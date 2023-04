Congo-Brazzaville: Oeuvre de charité - Des vivres à plus de 350 personnes vulnérables

Dans le cadre de la célébration, le 9 avril, de la fête de Pâques, l'association Oeuvre Notre-Dame des veuves et orphelins du Congo (ONDV-OC), qui lutte contre les inégalités sociales dont sont victimes ces couches vulnérables, a organisé une messe à leur honneur. Les participants ont, par la suite, reçu des vivres et autres produits pour leur survie.

Le geste de la plateforme ONDV-OC à l'endroit des orphelins, orphelines et veuves venus des différents arrondissements de Brazzaville a permis aux bénéficiaires, notamment près de 365 personnes, filles, garçons et femmes, de se prendre en charge durant au moins une semaine. Ces personnes en situation de précarité ont chacune reçu des kits alimentaires, des vêtements, des matelas, des moustiquaires imprégnées, des lampes à pétrole, des sceaux et autres.

Selon Francois Xavier, responsable de l'ONDV-OC, cette action menée avec l'aide des partenaires était une manière de soulager cette frange des personnes. « ONDV-OC rend grâce à Dieu et remercie les donateurs et bienfaiteurs membres de l'association Amour et solidarité. Le rendez-vous est pris pour le prochain JCR Salaka qui aura lieu en 2024 », a -t-il indiqué.

Les bénéficiaires ont salué l'initiative avant de remercier les membres de l'ONDV-OC. Ils ont, par ailleurs, souhaité que ce genre de geste se multiplie en leur faveur.