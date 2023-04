Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Des étudiants en stage pratique

Les étudiants de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, venus en stage de formation et pratique à la Cité scientifique, ont découvert les profils pédagogiques ainsi que leurs caractéristiques, explique un communiqué de presse publié le 11 avril, par l'Institut national de recherche forestière.

La formation d'une durée de trois mois pour les uns et de neuf mois pour les autres va permettre aux étudiants de bénéficier d'une sortie pédagogique en vue d'une initiation à la science des sols. Elle s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les instituts de recherches et les universités de la place.

Les étudiants sont accueillis aux départements Amélioration génétique et sylviculture et dynamique forestière, notamment à la pépinière, sous la coordination du directeur scientifique, Dr Garel Makouazi Ekomono, en rapport avec les thématiques développées en fonction de leur parcours.

Cherone Princia Koumba, étudiante en licence 3, production végétale, à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie à l'Université Marien-Ngouabi, passera son stage sur le thème « L'essai d'enracinement adventif des boutures herbacés de théobroma cacao L ». L'objectif est d'expérimenter le bouturage herbacé du cacaoyer en se fondant sur les facteurs d'âge des plants et substrats.

Fresnelle Sara Mfourga, étudiante en biotechnologie végétale à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, travaillera, de son côté, sur le thème « Contrôle de la qualité de semences de Albiza lebbeck». Il s'agit d'optimiser la qualité de semences destinées à la conservation.

Par ailleurs, Yanne Parfaite Diandanga et Gueclin Hondolo Mpassi vont respectivement développer des thèmes « Caractérisation de la nodulation chez les Milletia laurenrii (Wengue) de Wild » qui définit les relations et les caractéristiques de la biomasse des plantes et le thème « Effet de stress hydrique sur les caractéristiques de Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth en pépinière » dont l'objectif est de mesurer les réponses phénotypiques des caractéristiques d'enracinement.

Notons que l'Institut national de recherche forestière est un établissement public administratif à caractère scientifique doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Il met l'accent sur la production des plants de qualité mais aussi sur l'encadrement et la formation des stagiaires. Cet institut a pour missions, entre autres, d'organiser, de conduire et d'exécuter toutes les recherches fondamentales et appliquées visant la promotion du développement forestier durable, mettre en oeuvre une programmation scientifique autour des axes prioritaires pour le développement du pays, apporter son concours à la formation, à la recherche...

Toutefois, le but de la pépinière de cet établissement est de mobiliser le matériel végétal, de multiplier les espèces à reproduction sexuée difficile en utilisant différents prétraitements, d'une part, et les espèces à reproduction asexuée par la technique du bouturage sur pied mère hors sol, d'autre part.