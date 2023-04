Afrique: Festival Me Ya Be - La douzième édition annonce la couleur

Dévoilée dans la matinée du 12 avril, l'affiche de l'événement annuel organisé en marge de la Journée internationale de la danse sur le thème « Transformation et transposition de la scène » confirme sa tenue, du 20 au 29 avril.

A presque une semaine du rendez-vous annuel de danse, les choses se précisent. Dès le 15 avril, jusqu'à la veille de la clôture, le 28 avril, se tiendra un atelier de renforcement des capacités professionnelles au profit de soixante danseurs. Il sera animé par des chorégraphes internationaux en provenance d'Europe, indique le festival. Rappelons qu'une série d'ateliers de formation de jeunes danseurs avait déjà été organisée dans les communes de Kinshasa depuis janvier dernier, dans le but de préparer en amont la participation congolaise à cet événement initié par le chorégraphe-danseur, Jacques Bana Yanga, il y a maintenant douze ans.

Partenaire de Me ya Be, l'Institut français de Kinshasa (IFK), Halle de la Gombe, a publié la programmation des quatre soirées d'entrée gratuite qu'il abritera cette année. Ainsi, au lendemain de l'ouverture, le 21 avril, l'IFK accueillira trois spectacles sous la Grande Halle. Laforte (Espagne) va ouvrir le bal à partir de 19h00 avec "Que et fessis vella tu", le Collectif huit (RDC) va lui succéder dans "La vie au quotidien". Il sera suivi du Ballet Umoja qui abordera la thématique de la paix dans Kimia. Le lendemain, 22 avril à la même heure, le ton sera donné par le Ballet du Nord (France) dans "L'oubli", deux troupes locales prendront le relais, à savoir Danse pour tous qui présentera "L'eau" et le Collectif Kintambo qui va clore cette seconde soirée dans "Lelo nde".

La troisième soirée organisée à l'IFK se tiendra le 28 avril. A l'image des précédentes tenues une semaine avant, les trois spectacles seront proposés dès 19h00 sous la Grande Halle. Honneur au l'hôte du Festival Me Ya Be, à savoir la compagnie Jacques Bana Yanga qui entrera en scène en premier dans "Cris", un spectacle réalisé en commun avec des danseurs français, apprend-on. Prestera ensuite le Collectif Muinda (RDC) dans "Kisasa Muinda", le groupe de danse kinois précèdera le Ballet Kongo (France) qui présentera son "Patchwork".

Des extraits de dix spectacles

Pour la célébration de la Journée internationale de la danse, le 29 avril, la programmation est tout à fait particulière. Elle va débuter à partir de 14h avec des « extraits de dix spectacles de groupes de danse de la RDC », annonce la halle de la Gombe, précisant que chacun des groupes à l'affiche prestera pendant dix minutes.

Le « Grand spectacle » de clôture, lui, interviendra à l'heure habituelle, à partir de 19h00. Ip-Tanz (Allemagne) le lancera avec son "Work in progress", la compagnie Tutumuka de la République du Congo livrera le "Discours du diable" avant la prestation de la compagnie Balabala (Belgique) dans "Bête de somme". Il s'ensuivra une restitution des travaux d'atelier de danse du festival organisés depuis janvier dernier.

Soulignons que Gombe sera le point de départ de la douzième édition de Me Ya Be, avec son lancement au Centre Wallonie-Bruxelles autour de deux spectacles congolais. "Silence" du Collectif T et "Laisse-moi parler" de la compagnie Jacques Bana Yanga. L'IFK, où se fera la clôture, sera aussi une escale en semaine à l'instar de l'Espace Ntongo elamu de Bandal, siège de la compagnie Jacques Bana Yanga. Mais ce n'est pas tout, car des rues de la ville, notamment dans les communes de Kasa-Vubu, Bumbu et Bandal, vont également recevoir quelques spectacles. Outre les prestations en live, il est prévu un ciné-forum autour de la danse, fait savoir l'organisation.