Madagascar: Mbolatiana Razafimanantsoa - Nommée directeur de l'APIPA

Comme il fallait s'y attendre, le conseil des ministres d'hier a été marqué par une série de nominations aux hauts emplois de l'Etat

. Il s'agit, entre autres, au titre du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, de la nomination de Mbolatiana Razafimanantsoa directeur de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (APIPA). Pour le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, du décret portant nomination de Oniarivelo Andrianarivo, directeur régional du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, de la région Vatovavy ainsi que celui de Malo Orlando Delphin pour la région Amoron'i Mania.

Pour le compte du ministère de la Communication et de la Culture, de la nomination de Joelinirina Nomenasoa Rarivojaona, directeur de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (OMDA). Quant au ministère des Transports et de la Météorologie, Sendra Hasinirina Rakotovao Razafindrahety a été nommée, coordonnateur Général des projets auprès du ministère des Transports et de la Météorologie.