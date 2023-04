Afrique du Nord: Lampedusa - Plus de 1 700 migrants atteignent l'île en 48 heures

Environ 1700 migrants ont atteint l'île de Lampedusa au cours des dernières 48 heures, saturant le point d'accueil de la petite île sicilienne située à près de 150 kilomètres de la côte tunisienne.

Des dizaines de migrants ont été secourues par des garde côtes italiens, le 9 avril. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur italien, plus de 28 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année, soit près de quatre fois plus qu'au cours de la même période en 2022. Mais le nombre de ceux qui atteignent les côtes italiennes a diminué par rapport aux centaines de milliers qui ont été sauvés en mer il y a quelques années. Les conditions de voyage dans des embarcations impropres à la navigation lancées par des trafiquants, généralement basés en Libye ou en Tunisie, ayant causé la disparition et la mort de plusieurs autres candidats à l'exil en Europe.

Depuis sa création il y a six mois, le gouvernement de coalition de droite de Giorgia Meloni, qui comprend le leader de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini, a pris des mesures sévères à l'encontre des bateaux de sauvetage humanitaire opérant en Méditerranée centrale, au Nord de la Libye. L'avion de reconnaissance de l'organisation humanitaire allemande Sea-Watch a indiqué d'avoir trouvé 19 bateaux en détresse en Méditerranée centrale. L'un d'eux a été filmé avec des centaines de personnes à bord.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Alarm Phone a reçu un appel d'un bateau avec environ 400 personnes en détresse, parti de Tobrouk, en Libye. L'appel qui a été enregistré décrit une situation à bord inquiétante, le bateau fuyait, l'ena entrait sur le navire qui, par ailleurs, n'avait plus de carburant. Les passagers manquaient d'eau potable et de nombreuses femmes enceintes ainsi que dix bébés étaient présents à bord.

L'avion de l'organisation non gouvernementale NG allemande a également filmé deux navires marchands, le Pericles et le FMT Urla, naviguant à proximité du bateau de pêche. Selon Sea-Watch, les deux navires marchands ont reçu l'ordre de Malte de ne pas mener d'opération de sauvetage, mais seulement de ravitailler le bateau en carburant. Après l'alerte, le Sea-Bird 2 a trouvé le bateau de pêche naviguant dans des conditions précaires et surchargé de migrants.

Au moins deux d'entre eux sont morts et une vingtaine d'autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation en Méditerranée, entre la Tunisie et l'Italie, a indiqué, le 10 avril, l'organisation humanitaire allemande ResQship. Celle-ci a déclaré que ses sauveteurs sont arrivés dans la zone du naufrage samedi et ont trouvé environ 25 personnes dans l'eau, qui s'y trouvaient depuis deux heures déjà.