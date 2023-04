Madagascar: Filière vanille - Andry Rajoelina attendu dans le SAVA ce jour

Dernier rempart. D'après les informations, le président Andry Rajoelina se rendra dans la Région SAVA ce jour avec comme objectif, le règlement des problèmes du secteur vanille.

Avec les manifestations successives des acteurs de cette filière, le Chef de l'Etat décide de prendre ses responsabilités. Si l'on en croit notre source, le numéro Un d'Iavoloha rencontrera tous les acteurs concernés, à savoir les collecteurs, les exportateurs et les planteurs - préparateurs de vanille. Las des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur principale source de revenus, ces derniers s'en remettent au Chef de l'Etat et lui demandent de venir à leur chevet. C'est donc désormais chose faite. En effet, le président Andry Rajoelina a répondu favorablement à cette sollicitation. Aussi, une rencontre sur la filière vanille sera organisée ce jour à Ampandrozonana Sambava. Une occasion pour le Chef de l'Etat de se mettre à l'écoute des opérateurs et de tenter de trouver une solution consensuelle et définitive.

Mais ce déplacement très attendu du président de la République dans la Région SAVA aura aussi une signification très importante dans le domaine politique. Ce sera une occasion de jauger la popularité du TGV dans cette partie Nord. D'autant plus qu'elle se déroule pile au moment où un autre prétendant à la course à la Magistrature suprême, en la personne de Siteny Randrianasoloniaiko est aussi sur place dans le cadre de son Mihava Tour. Lequel des deux candidats réussira sa démonstration de popularité dans la SAVA ? C'est la question qui se pose. On aura donc la réponse aujourd'hui. En tout cas, pour l'actuel homme fort du pays, une rencontre avec les notables et la population locale figure au menu de son déplacement. À suivre.