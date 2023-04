Madagascar: « The future is feminine » - Le management du sport au féminin à l'honneur

Les femmes commencent à prendre leurs responsabilités dans les instances dirigeantes sportives malgaches. Une conférence sur la gouvernance sportive des femmes est organisée ce jour à l'INSCAE.

Elles seront 10 femmes à bénéficier de la formation« The Future is feminine » du 17 au 21 avril dans les locaux de l'INSCAE aux 67 Ha et à l'American Corner Antananarivo Ankatso. Le projet « The Future is Feminine » est un projet qui a pour but la création d'une balance du genre dans le monde du sport à Madagascar, et en particulier du football. C'est un projet qui consiste à émanciper les femmes par la formation présentielle de 5 jours en Leadership et en Management et Gouvernance sportifs.

Les participantes ont été sélectionnées suivant des critères prédéfinis, notamment leur motivation à poursuivre leur engagement et contribution dans le monde du football et du sport. Avec la collaboration de la Direction Générale des Sports du MJS, The Future is Feminine aura le privilège de visiter le KIanja Barea Mahamasina et de discuter avec les membres du Comité d'Organisation des Jeux des Iles. Une conférence aura lieu le mercredi 19 avril après-midi à l'amphithéâtre de l'INSCAE ayant pour thème : Management sportif de haut niveau. Femmes qui réussissent dans un monde d'Hommes : entre stéréotypes et réalité. Avec comme intervenantes : Rosa Rakotozafy, Directrice Générale des Sports au sein du MJS, Ranja Mahatovo, SG de la FMF, et Donatienne Rasoampamonjy, Ambassadrice du Rugby Féminin en Afrique. « C'est un très bon projet qui valorise les femmes et leurs responsabilités.

Le partage d'expérience et de vécu ainsi que la capacité d'écoute reste quelque chose de très important dans la vie car cela nous permet de nous motiver et nous aider à atteindre nos objectifs à travers différents chemins. Le parcours des sportifs peut servir d'exemple de courage, de détermination, de persévérance et de respect des règles et disciplines, qui est aussi nécessaire dans la vie de tous les jours», a fait savoir Rosa Rakotozafy, ancienne athlète de haut niveau et actuellement directrice générale des sports.

Pour les deux jours de formation, plusieurs thèmes seront développés par les deux formateurs. Mirado Rakotoharimalala, directeur du projet s'occupera de la formation sur le management et la gouvernance sportive. Il est dans le monde du football depuis 2013. Il travaille actuellement au sein de l'Orange Pro League - Madagascar. Mirado a également participé à plusieurs programmes de Leadership pour les jeunes, dont le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders 2022, le Young Leaders 2021 par la French-African Foundation, l'Atlas Corps Virtual Leadership Institute 2021 (3ème promotion), l'YLTP Madagascar 2019 par FES Madagascar, et le YALI Regional Leadership Center Southern Africa 2016.

Un Américain, Aaron, dirigera les modules sur le leadership, exclusivement en anglais. Il est habitué à former les jeunes Africains mais découvrira pour la première fois Madagascar. Il conduit tous les modules liés au leadership à l'Arizona State University durant le programme annuel YALI Mandela Washington Fellowship qui regroupe près de 25 jeunes leaders d'Afrique qui se forment sur le management public.