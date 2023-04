Madagascar: Football / Pro League - Elgeco plus en Play-off, CFFA vainqueur par forfait

Une quatrième équipe qualifiée. La formation d'Elgeco Plus vient de valider son ticket pour la phase finale « play-off » du Championnat de Madagascar Orange Pro League « OPL ».

La bande à Nina occupe la deuxième place de la Conférence Sud après sa victoire face à l'équipe du Jet Kintana sur le score de 2 buts à 1, hier au Stade By-pass pour le compte d'un match retard. A l'issue d'un combat acharné, Nesta a ouvert le score pour l'équipe Orange à la 18e minute de jeu. Quatre minutes plus tard, Rina a inscrit le but d'égalisation pour le club de Jet Kintana. Le score restait d'un but partout jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les deux formations ont cherché le but pour avoir les trois points supplémentaires.

Le club hôte est arrivé à marquer un deuxième but à la 52e minute grâce à un doublé de Nesta. Le score était de 2 à 1 en faveur de l'Elgeco Plus jusqu'au coup de sifflet final. Crédités de 22 points, Nesta et ses coéquipiers rejoignent les équipes Top 4 avec CFFA, Fosa Juniors FC et Cosfa. En effet, la formation d'Andoharanofotsy conserve sa position de leader du groupe. Elle s'en sort vainqueur par forfait face à l'équipe de 3FB Toliara, hier, pour le compte d'un match en retard. Le club de Tsiry gagne trois points au détriment des Tuléarois qui ont choisi de ne pas monter sur le terrain.

Les équipes de Mama FC, Disciples FC et Zanakala FC occupent respectivement la troisième, quatrième et cinquième place. La bataille pour la prochaine étape se poursuit dans les deux conférences pour les quatre tickets restants.