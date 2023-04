Madagascar: Lutte contre le harcèlement scolaire - Distribution de guide dans les EPP

Pour renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire, l'association Imaso Ivoho a procédé à la distribution d'un guide dans les Établissements scolaires publics (EPP) de la Capitale et aux acteurs de l'éducation auprès de quelques fokontany.

Dans un premier temps, 94 établissements en ont bénéficié mais cette association prévoit déjà d'étendre le projet dans tous les établissements scolaires, selon le Secrétaire général de cette association, Anjara Rasoanaivo. Le choix des EPP n'est pas fortuit puisque la violence est surtout constatée au niveau du cycle primaire. Pourtant la majorité des victimes ne peuvent se défendre et n'osent, encore moins, dénoncer leurs camarades par peur de représailles.

Le ministre de l'Education nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala soutient ce projet et, dans ce guide, elle n'a pas hésité à apposer quelques mots pour alerter tout un chacun sur la gravité du fléau. « Le harcèlement scolaire existe à Madagascar, dans nos cours d'école, dans nos classes, depuis les plus petites classes jusqu'aux dernières années de lycée mais les faits sont méconnus, voire ignorés, ce qui est plus grave », a-t-elle indiqué. Dans ce guide, les parents, les responsables d'école, les responsables pédagogiques, les enseignants, les éducateurs ou encore les élèves trouveront les éléments de réponses sur leurs rôles et aux attitudes qu'ils doivent adopter face aux cas de harcèlement scolaire.

Ce guide de 29 pages recueille des témoignages et on y trouve également la définition des types de harcèlement scolaire, les causes et les conséquences, le rôle des parents, de l'école ainsi que les sanctions positives et l'accompagnement sans oublier les messages des ambassadeurs de cette association.