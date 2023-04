Madagascar: Suspicion de kidnapping - Deux individus victimes d'une exécution sommaire

La réunion organisée par les hauts responsables de forces et de Défense et de sécurité tenue avant-hier au siège du ministère de la Défense nationale à Ampahibe aurait déjà observé de près cette malheureuse histoire qui s'est produite dans le district d'Amboasary Atsimo, région Anosy, le début du mois de mars dernier.

Cette affaire qui s'est soldée par la mort des deux individus risque de noircir l'image de nos forces de l'ordre opérant sur le terrain. Ces dernières sont souvent accusées d'abus d'autorité et d'excès de zèle pour passer outre dans l'exercice de leur métier.

Exécution sommaire

Hier, des représentants des originaires de la région Androy dirigés par le président de l'association nationale des Antandroy à Madagascar ont convoqué la presse à Antaninarenina pour dénoncer quelque chose d'injuste survenue dans le district d'Amboasary Atsimo. Ces conférenciers se sont soulevés contre le cas des deux individus qui avaient été tués par balles après avoir été soupçonnés de kidnapping dans le fokontany de Belitsaky. D'après eux, ces personnes, qui sont des frères germains, ont été abattus par la gendarmerie pour rien. Le pire est d'entendre que leurs dépouilles n'ont eu aucune considération et n'ont pas bénéficié de leurs droits dictés par les us et coutumes Antandroy. « Nos proches ont subi ce mauvais traitement à cause d'une accusation non fondée portée contre eux », a déploré un frère des victimes devant les journalistes hier.

A l'origine de cette affaire était une attaque perpétrée par des bandits dans un village de la localité susmentionnée. Puisque les malfaiteurs ont pu s'échapper, des suspects ont été identifiés après des enquêtes menées pas les fokonolona et les autorités dans lesquelles l'une des victimes susmentionnées appelée Mahalova a effectivement contribué. Celui-ci qui est un notable d'Amboasary Sud et non moins premier responsable du comité de vigilance villageoise. En tant que tel, ce dernier a alors enclenché toutes les procédures afin de traquer les malfaiteurs. Il a saisi toutes les hiérarchies concernées et a fini par avoir l'autorisation du tribunal à pourchasser les suspects. Le 1er mars, il a appréhendé l'un d'eux dans la ville d'Amboasary Sud.

Après avoir alerté les forces de l'ordre et les autorités compétentes, il l'a embarqué dans sa voiture pour l'amener à la gendarmerie. C'était à ce moment, que la concubine du présumé bandit a appelé les forces de l'ordre pour le dénoncer d'avoir kidnappé son mari. Avisés de cet appel, des gendarmes sont immédiatement intervenus. Ainsi, le chef de comité de vigilance villageoise a été arrêté après avoir été molesté par les forces de l'ordre. Il fut alors embarqué dans la voiture de la gendarmerie avec son frère.

Cette scène s'est déroulée sous les yeux des habitants et du chef de fokontany de Belitsaky. Les gendarmes ont également amené la voiture de Mahalova et ont dérobé la somme de 4 000 000 ariary dans la boîte à gant de la voiture de la victime ainsi que ses bijoux. Ce n'est pas tout, les hommes en treillis ont également dérobé 200 000 ariary et des bijoux de son frère.

C'était après cette arrestation que les corps sans vie de ces deux individus ont été trouvés et abandonnés morts par balles non loin de la ville d'Amboasary Sud. Les conférenciers ont rappelé ces faits pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant de l'injustice infligée à leurs proches. En effet, la famille des victimes réclame l'ouverture d'une enquête.