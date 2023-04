Madagascar: Semaine du Goût et de la Gastronomie Française - Quatre chefs cuisiniers français se dévoilent

Un panel de chefs cuisiniers français de grande renommée a procédé à une séance de partages et d'échanges autour de leur passion et métier, incluant la Gastronomie française, le mardi 11 avril dernier à l'Institut Français de Madagascar.

Parmi eux, deux Meilleurs Ouvriers de France, Stéphane Collet et Michel Widehem, ainsi que le chef enseignant Cyril Schambert, sont expressément et bénévolement venus de France dans le cadre de la semaine du Goût et de la Gastronomie française.

Le chef Jérôme Martens, qui est le chef exécutif d'un hôtel de renommée internationale de la Capitale et qui est également un disciple d'Escoffier, a ainsi été invité à faire part de ses expériences durant cette séance.

Ils ont prouvé durant les deux heures d'échanges, qui sont passées en un coup de vent, que la gastronomie est un excellent moyen de partage et que la notion de transmission ne peut être dissociée de la cuisine.

L'histoire de la Gastronomie en live

L'assistance a pu les entendre raconter l'histoire extraordinaire de la Gastronomie française, dont, entre autres, celle d'Auguste Escoffier, un grand chef cuisinier de la fin des années 1800 qui a écrit le premier guide culinaire, et à l'initiative duquel ont été mis en place les brigades de cuisine. Ce guide a toute son importance dans la mesure où il a permis de transmettre des recettes qui, avant lui, ne pouvaient se transmettre que de bouche à oreille. Cependant, il faut tout de même préciser que ce célèbre maître d'hôtel a voulu transmettre son art de façon maîtrisée, par l'intermédiaire de disciples, les célèbres disciples d'Escoffier.

Les privilégiés, qui étaient présents, ont également beaucoup appris sur le concours de Meilleurs Ouvriers de France (MOF) puisque les deux MOF présents ont pu raconter avec force détails la façon dont ils ont vécu ce concours de très haut niveau.

L'assistance a pu voyager à travers les différents produits de terroirs spécifiques de chaque région de France. Elle a également découvert qu'une table bien dressée est porteuse de message, qu'une histoire est racontée à travers le choix de la vaisselle, de la verrerie, de la décoration... autant que dans le plat soigneusement concocté par le chef cuisinier.

Un métier difficile mais passionnant

Bien que l'univers de la Gastronomie fasse rêver, ils n'ont pas caché l'âpreté du métier qui est très physique, requérant parfois des journées de 16 heures ou plus sans interruption, à part le fait de devoir continuellement approfondir ses connaissances (des produits par exemple) et sa technique et de maîtriser son art et son savoir-faire. Mais des facettes de leur métier, dont on ne parle pas souvent, ont également été mises en exergue, notamment les gestions d'équipe, de coûts, les différentes responsabilités incombant au chef cuisinier, au moindre souci ou imprévu intervenant dans sa cuisine.

Demain, ces grands chefs cuisiniers concocteront un dîner gastronomique, en adaptant les produits du terroir malgache aux recettes françaises, au Radisson Blu Waterfront, afin de récolter des fonds pour offrir des milliers de repas aux enfants pris en charge par l'ONG Avotra.