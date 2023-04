Ile Maurice: Singes de JinFei - Shafeeck Jhummun s'explique sur les deux terrains de l'État

À la lecture de la mise en demeure de Hammerhead International Ltd de Shafeeck Jhummun, servie au ministère de l'Agro-industrie, on a l'impression qu'il a obtenu un deuxième terrain, de chasse cette fois-ci, de l'État d'une superficie de 500 acres (591 arpents). Cela, en plus du terrain agricole de 234 arpents de Rose-Belle SE.

Nous avons contacté Shafeeck Jhummun, qui nous a expliqué qu'il a bien obtenu le premier terrain de 591 arpents mais a par la suite été informé qu'étant donné sa proximité avec Mare-aux-Vacoas, il ne pourrait y mettre sur pied un centre de quarantaine et y faire l'élevage de macaques. Mais qu'il pouvait utiliser le terrain pour y capturer des singes. Et d'ajouter que c'est pour cela qu'il a demandé et obtenu un deuxième terrain agricole de 234 arpents et occupé précédemment par Surat, qui y faisait l'élevage de vaches laitières.

Ce deuxième terrain est utilisé, selon Jhummun, pour la quarantaine et l'élevage de singes. Bref, un terrain de chasse de 591 arpents pour la capture de singes et un autre de 234 arpents à Le Val pour la quarantaine et l'élevage, tous deux terrains de l'État tombant sous le ministère de l'Agro-industrie. Shafeek Jhummun affirme, de plus, qu'il a acheté les bâtiments se trouvant sur la ferme de Surat pour Rs 2 millions, après avoir obtenu le bail du terrain dont il a réglé la première annuité.

Shafeeck Jhummun est très remonté contre les allégations qu'il aurait bénéficié de quelque faveur du gouvernement. Tout en rappelant qu'il est le pionnier à Maurice dans l'exportation de concombres de mer et de la pêche semi-industrielle de requins.

On apprend aussi qu'après la mise en demeure servie mardi au ministère de l'Agro-industrie, Shafeeck Jhummun a fait une demande d'injonction contre le même ministère, demandant que les singes saisis à JinFei lui soient rendus. Le ministère devra y répondre le 9 mai.