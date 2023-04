Congo-Brazzaville: Cinéma - « Victima noctis », le prochain film de Dinel Desouza

Le réalisateur congolais, Dinel Desouza, est à pied d’œuvre pour la sortie d'ici à juillet de son prochain film « Victima noctis », un court métrage de vingt-six minutes.

« Victima noctis » c'est l'histoire de Luna, mariée à un homme riche, qui se voit rattraper par son passé. Alors qu'elle dort avec son mari, elle reçoit des messages menaçants de Bob, son ex petit ami. Décidée d'en finir, elle sort tard la nuit... « Dans ce film, je parle de chantage et un peu de mysticisme. Luna a eu un mauvais passé avec son ex.

Alors qu'elle a trouvé le bonheur, son passé viendra à elle. Bob, son ex, la menace de publier ses photos sur internet. De peur que cela arrive, Luna décidera de se rendre chez ce dernier dans la nuit. Mais, malheureusement, la suite sera tragique et plein de rebondissements. Alors, ici, je parle des histoires du dernier instant de l'esprit avant de quitter le monde physique. Ce sont des cas très rares où on peut rencontrer un esprit physiquement », a confié Dinel Desouza.

A en croire les propos du réalisateur, ce film s'inspire d'une histoire vraie qu'il a maquillée avec un peu de fiction. « Une dame avait rencontré son amie au marché. Elles ont discuté puis se sont séparées. Arrivée chez elle, dans le quartier, elle remarque une veillée et à sa grande surprise, la décédée n'était que son amie qu'elle venait de rencontrer au marché », a-t-il expliqué. Pour incarner les personnages du court métrage, Dinel Desouza avait jeté son dévolu sur Boogie black et Theresa Bouam's, ainsi que lui-même, car selon lui, ils correspondaient physiquement et parfaitement pour le casting.

Le tournage du film déjà bouclé a duré une semaine et s'est déroulé à Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville, et sur la corniche de Mpissa, à Bacongo, le deuxième arrondissement. « Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Sauf que c'était, souvent, des tournages de nuit autour de 23h et donc pas du tout facile. Le sommeil qui attaquait l'équipe. Mais, Dieu a fait grâce, tout s'est passé en sécurité », a partagé Dinel Desouza. Par ailleurs, il a noté que son équipe et lui sont déjà à la fin de la post production. D'ici à la fin de ce mois, le teaser de « Victima noctis » sera déjà à la portée de tous les cinéphiles.

Par ce film, Dinel Desouza souhaite sensibiliser plus d'un jeune à vivre au présent tout en pensant au futur car les deux moments de la vie sont toujours liés. « Dans "Victima noctis", j'ai touché pas mal de sujets de sensibilisation comme la conduite en état d'ivresse, les sorties nocturnes, les excès de jeunesse », a fait savoir Dinel Desouza.