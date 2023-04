Sénégal: Coupe du Sénégal - Diambars éliminé par une équipe de National 1, Stade Thiaroye

Dakar — L'équipe du Diambars FC, leader de la Ligue 1 de football, est éliminé de la Coupe du Sénégal, après sa défaite (0-0, 1-3) face au Stade Thiaroye, mercredi, à l'occasion des matchs de la 32es de finale.

La première journée des 32es de finale de la Coupe du Sénégal s'est jouée mercredi. Seize matchs étaient au programme. La grande surprise du jour a été l'élimination du Diambars FC leader de la Ligue 1 par une équipe de National 1, le Stade Thiaroye.

L'équipe mbouroise, en quête d'un premier trophée dans cette compétition, s'est inclinée lors des séances de tirs au but (1-3), après un score nul et vierge à l'issue du temps règlementaire.

La SONACOS est l'autre club de Ligue 1 à s'être fait sortir de la compétition, battue par l'US Rail de Thiès de la National 1.

Dans les autres matchs, les cinq autres équipes de Ligue 1 qui étaient en lice ont tenu leur rang en s'imposant.

Il s'agit de l'US Gorée qui a battu aux tirs aux buts (5-4) Etics Mboro, après un score nul d'un but partout. Teungueth FC est venu à bout d'Africa foot (1-0). La Linguère de Saint-Louis a gagné face à Toglou de Diass (1-0) et Génération Foot a dominé l'AS Saloum, 2 buts à 0. L'équipe basée à Déni Birame Ndao a remporté a deux reprises la Coupe du Sénégal (2015 et 2018).

Le Jaraaf, 15 fois vainqueur de la compétition, a battu l'AS Kaffrine sur le score d'un but à zéro.

Quatre des six équipes de la Ligue 2 qui ont joué ont aussi remporté leur match. Il s'agit notamment de Thiès FC qui a largement battu (4-0) Damels de Tivaouane de la National 1, de la lanterne rouge, Port, vainqueur (2-1), de FC Kumba Lamb. Le leader de la Ligue 2, Jamono de Fatick, s'est imposé devant Guelewars FC à l'issue des séances de tirs au but (5-4), après un but partout au terme du temps règlementaire.

Wallidaan est sorti victorieux (3-0) de sa rencontre face à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. L'ASAC Ndiambour a été sortie de la compétition par les Vétérans de Rosso, lors des tirs au but (3-4), après un match nul et vierge à l'issue du temps règlementaire. Oslo FA a connu le même sort face aux Sirènes de Grand-Yoff (0-2).

Les seize autres matchs des 32es de finale de la Coupe du Sénégal se joueront jeudi et vendredi. Le tenant du titre, le Casa Sports entre en lice, vendredi, face à Goudiry SC à 19h.