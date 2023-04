Sénégal: Macky Sall demande une évaluation des 'impacts et résultats' de la réorientation du système éducatif vers les STEM

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de "faire l'évaluation des impacts et résultats" de la réorientation du système éducatif sénégalais vers les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), à partir de 2013.

Macky Sall, présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, "a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de faire l'évaluation des impacts et résultats de cette transformation majeure du système d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'application de la réforme LMD [licence-master-doctorat]".

Selon le communiqué ayant sanctionné cette rencontre du gouvernement, le chef de l'Etat "a rappelé sa décision, d'août 2013, suite aux concertations nationales sur l'enseignement supérieur et la recherche, de réorienter notre système éducatif vers les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour assurer la valorisation optimale et durable du capital humain national, conformément au PSE", le Plan Sénégal émergent.

Le PSE est le cadre de référence de mise en oeuvre des politiques de développement sous le président Macky Sall.

Le communiqué du Conseil des ministres rapporte que le président Sall a saisi l'occasion de cette rencontre pour revenir sur l'équipement scientifique des universités et établissements de recherche publics. Il a aussi insisté "sur le rôle de pilier de l'émergence du secteur de l'enseignement supérieur".

Le chef de l'Etat a par ailleurs invité le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son homologue en charge de l'Industrie de "finaliser la mise en cohérence de la stratégie nationale d'industrialisation avec le projet de plan stratégique national décennal de la recherche et de l'innovation qui sera prochainement examiné en Conseil des ministres".

"A ce sujet, le président de la République a souligné l'impératif de consolider les activités de recherche et développement au Sénégal pour asseoir une économie émergente soutenue par une industrie innovante et performante, avant d'informer le Conseil, qu'il procédera, ce jeudi 13 avril à Diamniadio, à la mise à disposition des universités et institutions de recherche publiques, d'un important lot d'équipements scientifiques de dernière génération", indique la même source.