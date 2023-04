Sénégal: Macky Sall appelle à consolider la souveraineté du pays dans certains secteurs et branches d'activité

Dakar — Le président de la République a rappelé mercredi au gouvernement la nécessité de "consolider notre souveraineté dans nombre de secteurs et branches d'activité, au regard de la conjoncture économique mondiale".

"Le chef de l'Etat a rappelé la nécessité de consolider notre souveraineté dans nombre de secteurs et branches d'activité, au regard de la conjoncture économique mondiale et des évolutions du système financier international", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

"Le président de la République a réitéré l'importance primordiale de la réalisation des réformes et des projets en vue d'accentuer l'industrialisation du Sénégal", ajoute la même source.

Le texte signé du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, affirme que Macky Sall "s'est réjoui des avancées significatives relevées dans l'édification des zones économiques spéciales, des agropoles et autres sites industriels spécialisés dans plusieurs localités du pays".

"Dans cet élan, le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre et aux ministres chargés de l'Industrie, de l'Economie, des Finances et du Budget, et du Commerce de renforcer la veille économique et d'accentuer la mise en oeuvre de la stratégie d'industrialisation du Sénégal", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall annonce par ailleurs qu'il présidera en mai prochain une réunion d'évaluation des actions engagées dans le domaine de l'industrie.

Ce sera la première réunion du Conseil présidentiel pour l'industrialisation.

"En outre, note Abdou Karim Fofana, le chef de l'Etat a invité le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministre chargé de l'Industrie de finaliser la mise en cohérence de la stratégie nationale d'industrialisation avec le projet de plan stratégique national décennal de la recherche et de l'innovation."

Ce plan sera examiné en Conseil des ministres, selon la même source.

"Le président de la République a souligné l'impératif de consolider les activités de recherche et développement au Sénégal pour asseoir une économie émergente soutenue par une industrie innovante et performante", poursuit le communiqué du Conseil des ministres.