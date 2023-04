Madagascar: Laura Rasoanaivo Razafy - « Mon objectif est de me qualifier aux JO »

interview

Laura Aina Razafy Rasoanaivo, double médaillée d'or au récent tournoi de judo de Luanda, confie ses secrets. Elle vise maintenant sa qualification aux J.O de 2024 à Paris.

Quels sont les secrets de vos récents exploits?

Laura Rasoanaivo: Je pense que je suis très constante dans ce que je fais, les entraînements surtout. Et les détails sont très importants, comme la récupération, la nutrition et le sommeil. Et surtout j'ai un mental de fer.

Votre succès est exceptionnel car les judokas malgaches brillaient plutôt dans les catégories plus légères, 48 kg ou 52kg. Quels sont vos atouts?

Laura Rasoanaivo: Je trouve que mes adversaires en moins de 70kg, surtout à l'international, sont toutes très fortes. Elles ont un bon niveau, mais j'essaye de travailler plus sur mes points forts et c'est comme ça que j'arrive à les battre.

Les compétitions internationales vont se poursuivre pour vous. Quels sont vos objectifs aux Mondiaux ou aux Jeux des Îles?

Laura Rasoanaivo: Mes objectifs pour toutes les compétitions internationales qui vont suivre sont toujours de m'améliorer et d'obtenir le plus de points possibles, pour être qualifiée aux Jeux olympiques (Paris 2024). Et les meilleurs résultats pour le championnat du monde junior.

Quel sera votre ambition ou votre principal objectif à court terme?

Laura Rasoanaivo: Mon principal objectif est d'atteindre cette qualification olympique, ... d'être qualifiée aux prochains Jeux olympiques.

Pouvez-vous résumer votre vie quotidienne, la préparation aux compétitions internationales, les études et la vie familiale?

Laura Rasoanaivo: J'essaye de m'organiser le plus possible pour mes entraînements et mes cours. Je suis presque au terme de mes études de kinésithérapie. En général, je suis extrêmement occupée. Le dimanche est toujours réservé à la famille et au repos total.

Un parcours impressionnant

La championne d'Afrique junior en titre, Laura Aina Razafy Rasoanaivo, a remporté six médailles, cinq d'or et une de bronze, en seulement un mois. Historique! Elle est la première Malgache à se hisser en tête du classement mondial des juniors, d'après la publication de la fédération mondiale de ce mardi.

La médaillée d'or des derniers Jeux des îles de Maurice a récemment effectué un exploit extraordinaire en trois compétitions continentales depuis la mi-mars, à l'Open de Tunis, à l'Open d'Alger et dernièrement ce week-end à la Luanda African Cup. Après la tournée africaine, elle disputera le 7 mai les championnats du monde seniors à Doha. La judoka du Judo Club de St-Michel, âgée de 19 ans, vise principalement la qualification olympique.