Cote d'Ivoire: Année de la jeunesse / dispositifs de formation des jeunes- Le gouvernement ouvre un recrutement de 2 640 jeunes ivoiriens

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Jeunesse du Gouvernement 2023-2025 (PJGOUV), le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, le mercredi 12 avril 2023, à l'ouverture des inscriptions à deux programmes de formation des jeunes, notamment le programme d'Apprentissage et celui de Formations de Reconversion et de Requalification (FRR) au profit de 2 640 jeunes ivoiriens âgés de 16 à 40 ans. Indiquent des sources officielles à Abidjan.

Les candidatures pour les deux dispositifs sont reçues du 12 au 27 avril 2023, en ligne sur le site www.agenceemploijeunes.ci, dans les Agences régionales et Guichets Emploi. Le ministre Mamadou Touré a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse à son cabinet à Abidjan-Plateau.

À en croire le ministre, le programme Apprentissage est ouvert à 1 290 bénéficiaires âgés de 16 à 40 ans en vue d'une formation en Électricité bâtiment, Énergie solaire, Climatisation et froid, Saigneur d’hévéa et Alphabétiseur numérique. Pendant que les Formations de Reconversion et de Requalification ciblent 1 350 jeunes âgés de 18 à 40 ans dans l’Electricité, la Logistique, l’Efficacité énergétique, la Distribution pétrolière, le Digital, la Sécurité informatique, la Vente, la Production et la Maintenance industrielle. Pour le programme Apprentissage, les postulants doivent avoir un niveau d’étude compris entre le CM2 et la Terminale et résider dans une des localités de mise en œuvre du programme. Pour ce qui est des Formations de Reconversion et de Requalification (FRR), les postulants doivent être en quête d’une formation de reconversion ou de requalification, avoir les niveaux CAP, BT ou BAC minimum et être libre de tout engagement pendant la durée de la formation.

Ces deux programmes dont la durée de formation va de trois à six mois, s'inscrivent dans le cadre de l’Ecole de la Deuxième Chance, un dispositif initié par le gouvernement. 75% des formations seront pratiques contre 25% théoriques. Lors de cette conférence co-animée avec l'administrateur de l'AEJ, Jean-Louis Kouadio, annoncé que dans les semaines à venir, il est prévu un recrutement de plus de 3 000 jeunes''