Algérie: Sonatrach - Hakkar inspecte des installations de production à Hassi Berkine et Tin Fouyé Tabankort

ALGER — Le PDG de la Sonatrach, Toufik Hekkar a effectué une visite de travail et d'inspection dans les installations pétrolières et gazières à Hassi Berkine et Tin Fouyé Tabankort en vue de s'enquérir du rythme des opérations de production et des conditions de prise en charge des travailleurs, a indiqué mercredi un communiqué du Groupe.

M.Hakkar était accompagné d'une délégation de cadres gestionnaires de la société, du Secrétaire général par intérim de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Hamou Touahria et du Secrétaire général du Syndicat national de la Sonatrach, ajoute la même source.

Le PDG de la Sonatrach a entamé sa visite à Hassi Berkine où il a inspecté les installations du centre de stockage et de transport du pétrole relevant de l'activité de transport par pipeline, et a écouté un exposé technique sur l'activité du centre et les chiffres relatifs aux flux de pétrole et les capacités de stockage du centre.

Le centre de stockage et de transport de pétrole de Hassi Berkine est situé à 320 km de Hassi Messaoud et comprend six réservoirs d'une capacité de 247.000 M3. Il assure le stockage du pétrole brut produit dans le bassin de Barkine, avant le pompage au Centre de dispatching des hydrocarbures liquides (CDHL) de Haoud El Hamra, note le communiqué.

La délégation s'est rendue, dans l'après-midi, à la zone de Tin Fouyé Tabankort, où le P-DG de Sonatrach a visité le complexe gazier exploité en partenariat entre Sonatrach et TotalEnergies. Cette visite a permis de s'enquérir de la cadence de la mise en oeuvre du plan de développement adopté par le complexe gazier de Tin Fouyé Tabankort, un plan qui prévoit le forage de 35 nouveaux puits et l'installation de plus de 150 km de réseaux de collecte, outre la modernisation des installations industrielles et des systèmes de contrôle actuels, avec un budget estimé à 730 millions de dollars, précise la même source.

M.Hekkar a inspecté également les différentes unités industrielles actuelles ainsi que la salle de contrôle où il a écouté les explications détaillées sur les niveaux de production.

Ces visites sur terrain "visent essentiellement à suivre la mise en oeuvre des plans de développement sur lesquels mise Sonatrach pour relancer la production au plus haut niveau en vue d'assurer l'approvisionnement du marché local en pétrole et en gaz naturel et un approvisionnement stable, durable et fiable aux partenaires de Sonatrach.